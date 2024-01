Ce nouveau casque propose des caractéristiques haut de gamme à un prix très convaincant

Sennheiser a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler son nouveau casque haut de gamme à prix accessible, le Sennheiser Accentum Plus.

Il n’y a pas que les marques de téléviseurs qui profitent du CES de Las Vegas pour organiser de grandes conférences. C’est aussi le cas de Sennheiser qui a dévoilé, ce lundi, plusieurs nouveautés à l’ouverture du CES de Las Vegas. Le constructeur allemand a ainsi profité du salon américain pour présenter deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 et les Sennheiser Momentum Sport, ainsi qu’un nouveau casque sans fil milieu de gamme, le Sennheiser Accentum Plus.

Pour aller plus loin

Test du Sennheiser Accentum Wireless : un casque léger à l’excellente autonomie

Comme son nom l’indique, le casque vient compléter la nouvelle gamme Accentum du constructeur après le Sennheiser Accentum lancé en fin d’année dernière. Comme sur la première version, on a donc droit à un casque très équilibré sur le papier avec un système de réduction de bruit active, la gestion du Bluetooth multipoint et le support du codec aptX Adaptive.

Pour la partie audio, le Sennheiser Accentum Plus est doté de transducteurs de 37 mm de diamètre. Il est par ailleurs compatible Bluetooth 5.2 pour la transmission audio sans fil, mais est également doté d’une prise USB-C prenant en charge le transfert de musique sans compression. Une prise jack 3,5 mm est également proposée pour l’écoute filaire.

Jusqu’à 50 heures d’autonomie

Du côté de l’ergonomie, on a droit ici à un casque circum-aural, dont les coussinets viennent englober l’oreille afin de proposer une isolation passive, en plus de la réduction de bruit adaptative proposée par le casque. Sennheiser indique également que son casque peut se plier, une caractéristique qui se fait de plus en plus rare. Les contrôles du casque se font par ailleurs à l’aide de commandes tactiles par un système de glissements.

Enfin, concernant l’autonomie de l’Accentum Plus, on peut compter sur 50 heures d’écoute musicale, tandis que 10 minutes de charge permettent de récupérer 5 heures d’écoute.

Le casque Sennheiser Accentum Plus sera disponible en France dès le 20 février prochain. Il sera proposé en coloris blanc ou noir au prix de 229,90 euros.