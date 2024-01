Ces écouteurs sportifs vont mesurer votre fréquence cardiaque pendant l’entraînement

Sennheiser a annoncé de nouveaux écouteurs à l'occasion du CES de Las Vegas, les Momentum Sport. Ceux-ci vont mesurer votre fréquence cardiaque et votre température durant l'entraînement.

À l’occasion de l’ouverture du CES de Las Vegas, Sennheiser a dévoilé plusieurs nouveautés dans une conférence organisée ce lundi. Aux côtés de son casque Sennheiser Accentum Plus et de ses écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4, le constructeur allemand a également dévoilé une paire d’écouteurs sans fil destinés aux sportifs, les Sennheiser Momentum Sport.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil pour le sport en 2024 ?

Le design de ces écouteurs n’est pas sans rappeler celui des Conversation Clear Plus, conçus à la fois comme des écouteurs sans fil et comme des aides auditives. Les Momentum Sport se veulent cependant bien plus compact et la ressemblance se retrouve essentiellement dans le système de petite ailette intégrée pour maintenir au mieux les écouteurs dans l’oreille en mouvement. Par ailleurs, contrairement à ses écouteurs plus classiques, Sennheiser a décidé d’adopter une forme tout en rondeur pour permettre un meilleur confort durant l’activité.

Des écouteurs qui analysent la température et la fréquence cardiaque

Les écouteurs sportifs vont par ailleurs plus loin que la plupart des modèles proposés par les concurrents. Certes, ils sont résistants à la sueur et à la pluie grâce à une certification IP55 et un châssis antichoc, mais proposent également des mesures de l’activité physique et de la santé en temps réel. Concrètement, les écouteurs sont ainsi munis d’un cardiofréquencemètre pour mesurer une fréquence cardiaque de 30 à 220 battements par minute. De quoi vous permettre de suivre en temps réel votre fréquence cardiaque et de la retrouver a posteriori après votre séance de sport. Sennheiser s’est par ailleurs associé à plusieurs services pour exporter les données vers d’autres applications de sport comme Apple Santé, Garmin Connect, Strava, Peloton et Polar. L’application Polar Flow peut également être utilisée pour retrouver votre température corporelle, elle aussi mesurée par les écouteurs durant l’entraînement.

Polar Flow Télécharger gratuitement

Les Sennheiser Momentum Sport ne sont pas les seuls écouteurs sans fil à proposer un suivi de la fréquence cardiaque. Outre des modèles plus anciens — comme les Samsung Gear IconX ou les Jabra Elite Sport — on retrouve également cette fonction sur les Amazfit PowerBuds Pro ou les Anker Soundcore Liberty 4. Néanmoins, ces écouteurs ne proposent pas d’intégration des données à des services de sport comme le font les nouveaux modèles de Sennheiser.

Pour la partie audio, les Momentum Sport sont dotés de transducteurs de 10 mm de diamètre. Ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive. Par ailleurs, la réduction de bruit adaptative est bien évidemment de la partie. Du côté de l’autonomie, on peut compter sur six heures d’écoute avec les écouteurs seuls et jusqu’à 24 heures avec le boîtier de charge.

Les Sennheiser Momentum Sport seront disponibles à compter du 9 avril prochain. Ils seront proposés en noir, olive ou gris au prix de 299,90 euros en France.