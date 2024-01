Avec ces écouteurs sans fil, vous ne devriez plus avoir aucun problème de connexion

Sennheiser a dévoilé ses Momentum True Wireless 4, des écouteurs sans fil qui misent gros sur la stabilité de leur connexion Bluetooth grâce aux technologies de Qualcomm.

Ce lundi soir, c’était l’occasion pour Sennheiser de faire le plein d’annonces au CES de Las Vegas. Le constructeur allemand a en effet présenté non seulement son casque Accentum Plus et ses écouteurs sportifs Momentum Sport, mais également ses nouveaux écouteurs sans fil de référence, les Sennheiser Momentum True Wireless 4.

Comme leur nom l’indique, ces nouveaux écouteurs viennent succéder aux Momentum True Wireless 3, lancés en avril 2022 et jusqu’à présent modèles de référence de la firme. Pour ses Momentum True Wireless 4, Sennheiser propose une certaine continuité en conservant le design quasiment carré des écouteurs ainsi que leur boîtier recouvert de tissus. On retrouve donc un format intra-auriculaire classique pour ce type d’écouteurs chez Sennheiser.

Des écouteurs à la connectivité ultra stable

Sur le plan technique, les Momentum True Wireless 4 sont équipés de six microphones qui permettent aussi bien de capter les voix que de réduire les bruits ambiants. Les écouteurs profitent par ailleurs de nombreuses technologies fournies par Qualcomm. On retrouve ainsi une puce Snapdragon S5 Sound Gen 2 qui permet de gérer aussi bien la réduction de bruit que la transmission sans fil.

C’est d’ailleurs sur ce plan que Sennheiser indique se distinguer le plus de la concurrence. Il faut dire que les Momentum True Wireless 4 profitent non seulement du Bluetooth 5.4 et du codec aptX Adaptive apportant un support de Snapdragon Sound, mais également la technologie Qualcomm RF Front End. Concrètement, cette technologie est censée assurer une connexion plus table et plus rapide, ainsi qu’une latence réduite.

Du côté de l’autonomie, Sennheiser annonce que ses écouteurs peuvent fonctionner pendant 7,5 heures et qu’ils profitent d’une autonomie totale de 30 heures en comptant le boîtier de recharge. Il sera par ailleurs possible de contrôler les écouteurs depuis une application dédiée sur iOS et Android : Sennheiser Smart Control.

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 seront disponibles dès le 15 février en précommande. Trois coloris seront proposés : cuivre, argent et noir. Les écouteurs seront affichés au tarif de 299,90 euros.