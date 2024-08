Pourquoi dépenser plus de 200 € dans un casque ANC quand ce modèle Sennheiser existe ?

Sorti il y a quelques mois, le casque Sennheiser Accentum Plus affiche des prestations haut de gamme. Assez pour faire de l’ombre aux modèles concurrents vendus deux fois plus cher ?

En 2024, il n’est plus rare de voir le prix de certains casques audio s’envoler au-dessus des 400 euros. Mais est-ce bien nécessaire de dépenser autant d’argent quand des modèles à moins de 200 euros affichent des caractéristiques pratiquement équivalentes ?

Preuve en est avec le nouveau casque Sennheiser. Sorti cette année, le Accentum Plus (noté 8 sur 10 sur Frandroid) coche toutes les cases du casque audio idéal : son et réduction de bruit active de qualité, autonomie généreuse et port agréable.

Dernier atout dans sa besace ? Une réduction immédiate de 50 euros qui fait baisser son prix à 179 euros.

Le savoir-faire de Sennheiser en matière de qualité sonore

S’il y a bien un critère à étudier avant l’achat d’un casque, c’est celui de la qualité audio. En vous tournant vers des casques de grandes marques réputées comme Sennheiser, vous êtes assuré de profiter d’une expertise historique.

Par défaut, le Sennheiser Accentum Plus propose un son neutre et précis. Mais en activant la fonction Sound Personalization, c’est un tout autre monde qui s’ouvre à vous.

Depuis son application, le constructeur vous invite à partager vos préférences en matière d’audio, comme des graves plus présents et des aigus en retrait. Après ces quelques questions, le Sennheiser Accentum Plus vous offre alors une signature sonore personnalisée et unique.

Encore faut-il ne pas être dérangé par vos bruyants collègues lorsque vous écoutez de la musique. Pour cela, Sennheiser équipe son Accentum Plus d’une réduction de bruit active (ou ANC) très convaincante capable de filtrer la majorité de la pollution sonore extérieure.

Si pratique qu’il se fait oublier

Reste qu’en 2024, un casque audio ne doit pas que bien sonner pour être considéré comme convenable. Son utilisation doit aussi être pratique et transparente. Cela commence par les choix de conception.

Pour son Accentum Plus, Sennheiser a fait le choix de la simplicité et de la sobriété. Le casque est épuré, et entièrement habillé de noir. Surtout, son poids plume de 220 grammes est bien réparti, permettant de le porter de longues heures sans peine.

Une surface tactile, positionnée sur la partie droite du casque, vous permet de contrôler l’écoute sans sortir votre smartphone. Ajustement du volume, activation du mode transparence ou changement de piste sont autant d’actions réalisables en quelques gestes.

Enfin, l’autonomie mesurée lors du test de la rédaction de Frandroid s’élève à 48 heures. Un excellent score, bien au-dessus de la moyenne des casques concurrents, qui vous autorise à ne pas charger votre casque tous les deux jours.

Un tarif très compétitif

Lors de ce même test, Frandroid notait que le Sennheiser Accentum Plus se positionnait face aux meilleurs casques des grandes marques, eux proposés à des tarifs nettement plus élevés.

Un commentaire élogieux émit alors même que le casque coutait 229 euros, lors de son lancement. Cet été, son prix baisse de 50 euros et passe à 179 euros. Ce qui en fait automatiquement l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette (proche) rentrée.