PlayStation : des joueurs se retrouvent sans accès à leurs jeux achetés en dématérialisé sur PS3 et PS Vita

Les joueurs sur PS3 et PS Vita se retrouvent sans accès à leurs jeux. En cause, un problème de date d'expiration.

Le lancement du nouveau PlayStation Plus est-il en train de causer des couacs dans les systèmes de Sony ? Depuis quelques jours, des joueurs sur PS3 et PS Vita se retrouvent sans accès à certains jeux payés sur le PlayStation Store. D’après les retours des concernés, cela semble viser les jeux rétro en particulier, comme ceux qui datent de la PS1. Ce sont en particulier des jeux Square Enix qui sont touchés comme Chrono Trigger, Chrono Cross et Final Fantasy VI.

So did @PlayStation expire the PSOne Classics versions of #ChronoCross and #ChronoTrigger by setting the date on new downloads to 12/31/1969? This is preventing me from playing my purchased copies on Vita and PS3. @ModernVintageG @dark1x pic.twitter.com/wxRebNIZWh — Christopher Foose (@FooseTV) April 8, 2022

On peut voir sur la capture d’écran partagée en tweet que la date d’expiration du jeu est réglée sur le 31 décembre 1969. Ce n’est pas une date au hasard, elle correspond à « l’heure Unix » qui sert de point de départ des dates sur la plupart des systèmes informatiques. Heureusement, ce problème ne semble pas concerner la PlayStation 4 ou la PlayStation 5 pour le moment.

Un rapport avec le PlayStation Plus ?

Difficile de ne pas penser au PlayStation Plus devant l’apparition de ce problème. En effet, Sony a annoncé une nouvelle version de son abonnement de jeu vidéo avec plusieurs forfaits. Le forfait PlayStation Plus Premium intègre l’accès à des jeux PS1 à télécharger et devrait être lancé au moins de juin, dans moins de 60 jours. On peut donc s’interroger sur la coïncidence de certains jeux PS1 qui deviennent inaccessibles au moment où des jeux PS1 sont censés entrer dans un service d’abonnement.

Quelle qu’en soit la raison, celles et ceux qui ont acheté ces jeux devraient toujours y avoir accès. On espère que Sony et Square Enix pourront rapidement corriger ce problème.

