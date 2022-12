Voici la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus en janvier. Si vous avez une PS4 ou une PS5 et que vous êtes abonné au PlayStation Plus Essential ou mieux, c'est par ici.

Les jeux offerts sur le PlayStation+ ont une nouvelle fois fuité. On connait donc en avance la liste des titres ajoutés à l’abonnement préférés des joueuses et joueurs sur les consoles de Sony.

La liste des jeux offerts en janvier 2023

Voici les jeux offerts par Sony à partir du 1er janvier 2023 sur PS4 et PS5 selon billbil-kun. Il suffit d’être abonné au PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium pour en profiter.

Star Wars Jedi Fallen Order (PS5 et PS4)

Axiom Verge 2 (PS5 et PS4)

Fallout 76 (PS4)

Un début d’année en demi-teinte donc. Si Jedi Fallen Order avait reçu de bonnes critiques à sa sortie, notamment pour son respect de l’univers et son histoire simple, mais efficace, Fallout 76 est pour sa part l’opus de la saga le plus détesté. Axiom Verge 2 est quant à lui un Metroid-like en pixel-art tout à fait acceptable sans non plus se montrer à la hauteur de son prédécesseur.

