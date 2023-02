Sony démonte son PSVR 2 et dévoile un des derniers mystères du casque

Comme pour sa PS5 en 2020, Sony réduit en pièces son PSVR 2 et ses deux contrôleurs devant les caméras. L'occasion rêvée de découvrir quelques secrets de conception du casque.

Comment le PlayStation VR 2 parvient-il à suivre précisément ses deux contrôleurs sans capteurs externes ? Et bien maintenant, on le sait. Sony a partagé sur YouTube deux vidéos de démontage de son casque de réalité virtuelle, et des contrôleurs qui l’accompagnent. Devant les caméras, deux ingénieurs du groupe y désassemblent tout ce qui peut l’être, pour dévoiler les détails de conception internes du périphérique de la PS5 et de ses deux accessoires.

On découvre alors que si le PSVR 2 peut suivre ses manettes Sense sans aide extérieure, c’est grâce à une série de 14 LEDs infrarouges cachées directement dans les contrôleurs, au niveau de leur « orbite », et sous un cache blanc démontable en quelques tours de vis. Dans le détail, un bandeau en plastique souple regroupe ces diodes IR, disposées en quinconce pour permettre une détection précise par les caméras du casque.

Quand Sony réduit (méticuleusement) le PSVR et ses contrôleurs en pièces

« Ces lumières infrarouges sont utilisées par la caméra de suivi du casque VR pour détecter la position et l’orientation de la manette », commente sobrement Takeshi Igarashi (ingénieur également à l’origine des manettes DualSense de la PS5) lors du démontage des contrôleurs. « Ces LEDs ont été placées à des endroits optimaux pour garantir une détection précise, quelle que soit la direction vers laquelle la manette est orientée », ajoute-t-il, avant de préciser que la coque des manettes est par ailleurs fabriquée dans un matériau ayant pour propriété de « transmettre la lumière infrarouge émise en interne ».

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour le reste, et comme le souligne The Verge, la vidéo de démontage des contrôleurs nous permet d’avoir un aperçu des capteurs tactiles des deux manettes, mais aussi de découvrir la face cachée de leurs cachettes. Des mécaniques de haute précision au service de l’expérience vidéoludique.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

La vidéo de démontage du casque en lui même révèle aussi son lot de détails de conception interne. Onin y apprend notamment comment Sony parvient à suivre le regard de l’utilisateur. Pour ce faire, la firme mise là aussi sur des LEDs infrarouges : une au niveau de chaque lentille. Une caméra infrarouge logée à l’intérieur du casque détecte alors la lumière émise par ces LEDs de manière à suivre les mouvements oculaires. Simple et imparable.

Pour rappel, le PSVR 2 arrivera sur le marché le 22 février prochain à un tarif de départ (supérieur à celui de la PS5) que nous évoquions juste ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.