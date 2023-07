Sony lance un nouvel appareil photo compact et relativement accessible

Alors que Sony se concentrait surtout sur ses appareils photo au format « full frame », le constructeur japonais a annoncé, ce mercredi, un nouveau boîtier hybride au format APS-C, le Sony A6700.

Il s’agit donc, du côté du constructeur japonais, de la première annonce de boîtier de ce type depuis les Sony A6600 et A6100 lancés quant à eux en août 2019. Notons cependant que la firme a lancé, entre temps, plusieurs boîtiers APS-C davantage destinés à une utilisation vidéo, comme le ZV-E10, en juillet 2021. Contrairement à cet appareil, qui se destine avant tout à une utilisation en vlog, le nouveau Sony A6700 est avant tout conçu pour la photo.

Une reconnaissance améliorée des sujets

À ce titre, le Sony A6700 est équipé d’un capteur rétroéclairé de 26 millions de pixels au format APS-C — 15,6 x 23,6 mm. Il embarque par ailleurs le même processeur d’image Bionz XR que les modèles full frame Sony A7S III, Sony A1 et Sony A7 IV. Surtout, l’appareil est doté d’un processeur dédié à la reconnaissance de sujet par IA — le même que sur le Sony A7R V — afin d’améliorer les performances d’autofocus.

Concrètement, le Sony A6700 est ainsi capable de détecter automatiquement de nombreux sujets. En plus des yeux et des visages des humains ou des animaux, l’appareil peut ainsi suivre automatiquement les trains, les silhouettes humaines, les avions, les voitures, les yeux des insectes ou les oiseaux. Le mode rafale du boîtier peut par ailleurs permettre de capturer jusqu’à 11 images par seconde, que ce soit avec l’obturateur mécanique ou électronique, avec ou sans suivi d’autofocus. Du côté de la sensibilité, l’A6700 est capable de passer de 100 à 32 000 ISO par défaut, extensible de 50 à 102 400 ISO. En plus des enregistrements en JPG et en RAW il permet également l’enregistrement de fichiers d’image au format HEIF en 4:2:0 ou 4:2:2.

Un boîtier à l’ergonomie repensée

Bien évidemment, même si le Sony A6700 est davantage pensé pour la photo, il propose également des fonctions avancées en vidéo. Le boîtier est ainsi capable d’enregistrer des fichiers vidéo en 4K 120p en 4:2:2 10 bits sur la base d’une image 6K sans recadrage. Il propose également un mode ralenti en Full HD à 240p et la gestion du profil S-log3 et des LUTs.

Le Sony A6700 // Source : Sony Le Sony A6700

Concernant l’ergonomie, Sony a également revu sa copie par rapport aux précédents modèles de la gamme A6000 avec un écran tactile sur rotule, rotatif à 180 degrés. Le boîtier intègre par ailleurs un unique emplacement pour carte SD compatible avec le format UHS-II. Sony a ajouté une molette de contrôle au-dessus du grip pour contrôler davantage la prise de vue. Comme sur les précédents modèles, le constructeur a également intégré un viseur Oled de 2,36 millions de points.

Le Sony A6700 sera disponible à la fin du mois de juillet à 1700 euros sans objectif. Il en coûtera 1800 euros en kit avec une optique 16-50 mm (f/3,5-5,6) équivalent 24-75 mm, ou 2100 euros avec un objectif 18-135 mm (f/3,5-5,6) équivalent 27-202 mm. À titre de comparaison, le Sony A7 IV est quant à lui proposé à 2800 euros nu et le Sony A7 III, lancé en 2017, s’affiche désormais à 1800 euros.

Bien évidemment, le Sony A6700 étant doté de la monture Sony E, il est également compatible avec tous les objectifs Sony dotés de la même monture, qu’il s’agisse d’optiques conçues avant tout pour les boîtiers APS-C ou full frame.

