Sony s’apprêterait à dévoiler un appareil photo compact et accessible

Sony pourrait lancer dès la semaine prochaine son A6700, un appareil photo à capteur APS-C de petite taille et bien plus accessible que les modèles full frame.

Si Sony multiplie depuis plusieurs années les appareils photo à capteur full frame, ou les boîtiers orientés spécifiquement vers la vidéo et le vlog, le constructeur japonais avait quelque peu délaissé ses appareils photo plus compacts et accessibles, à capteur APS-C. Le dernier en date est ainsi le Sony A6600, lancé il y a déjà plus de trois ans.

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le numéro deux mondial des appareils photo hybride a complètement délaissé ce marché, au contraire. Comme le rapporte Sony Rumors, le constructeur japonais aurait déjà dans ses cartons un nouvel appareil photo APS-C, le Sony A6700.

Sony Rumors indique en effet que l’appareil photo devrait être annoncé dès la semaine prochaine, le mercredi 12 juillet. L’appareil serait équipé d’un capteur au format APS-C de 26 millions de pixels, contre 24,2 mégapixels sur la précédente génération. S’il devrait être avant tout orienté vers la photo, il ne devrait pas délaisser la vidéo pour autant, au contraire. Le Sony A6700 serait ainsi capable d’enregistrer des fichiers vidéo en 6K à 30p ou en 4K à 120p. À titre de comparaison, le Sony A6600 de 2019 se limitait quant à lui à la 4K 30p.

Le viseur électronique Oled serait lui aussi amélioré, passant de 2,36 millions de points à 3,69 millions de points sur le Sony A6700.

Un prix plus accessible et un format plus compact

Pour l’heure, on ignore encore quelles seront les caractéristiques précises du Sony A6700, tout comme son prix de vente.

Rappelons que les capteurs APS-C sont plus petits que les modèles full frame — 15,6 x 23,6 mm contre 14 x 36 mm. Les boîtiers aussi sont par conséquent plus compacts que les modèles full frame comme le Sony A7R V, le Sony A7 IV ou le Sony A7S III. Les boîtiers sont également vendus à un prix plus accessible. Par exemple, comptez 1600 euros pour le Sony A6600 au lancement, contre 2800 euros pour le Sony A7 IV.

En revanche, les boîtiers Sony étant tous équipés de la monture Sony E, ils peuvent tous profiter des mêmes objectifs photo. De quoi permettre aux utilisateurs de boîtier full frame d’utiliser leurs objectifs sur un appareil plus compact, ou aux utilisateurs de boîtiers APS-C de passer à un modèle full frame en conservant leurs optiques.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !