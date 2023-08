PlayStation Portal : prix, date de sortie et les détails sur la « console portable » de Sony, accessoire de la PS5

Brièvement présentée il y a quelques mois, ce qu'on nommait Project Q arrive en fin d'année en magasins. Il s'agit de la PlayStation Portal, une manette dotée d'un écran qui permet de streamer vos jeux sur votre PS5 chez vous.

Mise à jour du 31 août 2023 : La PlayStation Portal sera lancée le 15 novembre, juste avant la période cruciale des fêtes de fin d’année.

En mai dernier, après des mois de rumeurs, Sony présentait le « Project Q ». Mi-manette, mi-console portable, cet appareil permet de streamer ses jeux depuis sa PlayStation 5 pour y jouer chez soi : jusque dans ses toilettes, donc. Ce 23 août, Sony annonce la disponibilité de ce qu’elle nomme officiellement la PlayStation Portal (à ne pas confondre avec la PlayStation Portable). Arrivée prévue dans quelques mois, avec une facture légèrement élevée : 220 euros.

Dans le même temps, Sony annonce une paire d’écouteurs sans-fil, les Pulse Explore, ainsi qu’un nouveau casque PlayStation, le Pulse Elite.

L’expérience de la DualSense conservée dans la PlayStation Portal

Ce que met surtout en avant Sony, c’est le fait que l’expérience de la manette de la PlayStation 5, la DualSense, est conservée sur la PlayStation Portal. Retour haptique, gâchettes adaptatives, tout y est a priori, afin de garantir une bonne immersion.

Cela se remarque au niveau de la manette : on dirait que Sony a créé une Nintendo Switch en remplaçant les Joy-Con par deux moitiés de DualSense. Impossible par contre de séparer ces morceaux de manette de l’écran. Quant à l’écran, il s’agit d’une dalle LCD de 8 pouces proposant une définition 1080p et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Pour l’audio, on trouve un port jack 3,5 mm, une connexion sans-fil PlayStation Link avec les casques et accessoires de la marque, mais pas de Bluetooth.

220 euros : c’est la somme qu’il faudra débourser pour jouer à sa PlayStation 5 jusque dans son lit

Avec sa technologie de streaming sans-fil, Sony entend permettre aux joueurs de PlayStation 5 de déporter leur écran où bon leur semble. En fait, la PlayStation Portal retransmet ce que la PlayStation 5 affiche via votre réseau Wi-Fi. Le but est d’en profiter partout chez soi, dans n’importe quelle pièce, sans avoir besoin de déplacer sa console. Ce n’est pas sans rappeler la manette GamePad de la Wii U. Comme pour l’application PS Remote Play pour Android ou iPhone, il sera possible de jouer également en dehors de son domicile, du moment que l’appareil est connecté au Wi-Fi. Tout dépendra ensuite de votre connexion.

Attention également : tous les jeux ne sont pas pris en charge par cette technologie. Par exemple, les jeux PS VR2 ne peuvent logiquement pas être streamés. Ce qui est surtout dommage, c’est que les jeux lancés en cloud gaming via le PlayStation Plus Premium ne peuvent être diffusés sur le PlayStation Portal, via une PlayStation 5 ou non.

Au prix de 219,99 euros, La PlayStation Portal sera lancée le 15 novembre, juste avant la période cruciale des fêtes de fin d’année.



