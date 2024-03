PS Plus Extra et Premium en avril : une claque graphique et un roguelike addictif

Le programme du PS Plus d'avril a été annoncé par Sony, avec trois nouveaux jeux gratuits pour tous les goûts, que ce soit le blockbuster triple AAA à la pépite indépendante et addictive.

Comme toutes les deux semaines, Sony a dévoilé la liste des jeux qui intégreront les abonnements PlayStation Plus dès le mardi 2 avril.

Dans la liste, trois jeux radicalement différents, mais qui partagent un certaine vision de la magie, chacun à leur manière.

Immortals of Aveum et Minecraft Legends dans le PS Plus

Les abonnés PS Plus pourront bientôt jouer gratuitement à Immortals of Aveum, un FPS qui délaisse les armes à feu pour les sorts et capacités magiques. Le jeu fut l’un des premiers à exploiter le moteur Unreal Engine 5 et poussera votre PS5 dans ses derniers retranchements.

Le second jeu à rejoindre le catalogue PS Plus est Minecraft Legend, un titre entre action et stratégie qui peut se jouer à seul ou à plusieurs avec un maximum de 8 joueurs. Régulièrement mis à jour depuis sa sortie il y a moins d’un an, le jeu fait la part belle aux batailles dans un monde varié et bourré de secrets.

Enfin, on est ravi de voir dans cette liste la pépite indépendante Skul: The Hero Slayer, un jeu de plateformes 2D avec des mécaniques de roguelike et un gameplay très varié. Fans de Dead Cells et The Binding of Isaac, ce jeu est fait pour vous.

Voici la liste des jeux qui arriveront dans le PS Plus Extra et Premium le 2 avril :

Immortals of Aveum | PS5

Minecraft Legends | PS4, PS5

Skul: The Hero Slayer | PS4