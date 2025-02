À son tour, Sony permet à votre boîtier d’envoyer plus facilement vos photos vers un Cloud

Sony met à jour son application Creators’ pour lui permettre d’envoyer désormais automatiquement vos photos et vidéos vers un service de Cloud tiers. Une solution que l’on connaissait déjà, notamment chez Nikon.

Le Sony A7R IV // Source : Frandroid

Sony propose désormais aux utilisateurs de ses dernières générations de boîtiers un système de redirection fort utile. À l’image de ce que propose Nikon avec sa plateforme Imaging Cloud, la Sony Creator’s App permet désormais de transférer automatiquement vos photos et vidéos vers un service de Cloud tiers.

Cette nouveauté n’est toutefois disponible que sur les boîtiers Sony les plus récents, dont les a1, a1 II, a7 IV, a7S III, a7R V, FX3 / FX30 et ZV-E10 II. Comprenez ceux qui prenaient déjà en charge l’upload des photos vers la solution de Cloud propriétaire de Sony. Par ailleurs, seuls deux Cloud externes sont pour l’instant éligibles à ce nouveau système de redirection automatique : Google Drive et Lightroom.

Le transfert peut en tout cas être effectué directement depuis le boîtier, en Wi-Fi, ou en passant par l’application Creators’ App installée sur votre smartphone. Notez enfin que votre boîtier doit disposer de la dernière version du firmware Sony pour profiter de cette nouvelle fonction.

Un transferts en deux étapes, laissant l’application Sony au centre du jeu

Pour contexte, ce système de redirection place l’application Sony Creators’ App au centre du jeu, puisque c’est elle qui est chargée du transfert. Impossible en effet d’envoyer vos contenus directement vers le Cloud de Google ou d’Adobe : votre boîtier les enverra d’abord sur le Cloud de Sony, qui les redirigera ensuite vers ces solutions indépendantes.

Source : Sony

Cette approche a pour inconvénient de pousser les utilisateurs à payer pour profiter d’un espace suffisant sur le Cloud de Sony. Par défaut, ce dernier propose en effet 5 Go d’espace de stockage gratuit (ou 25 Go si vous disposez d’un appareil photo Sony), ce qui s’avère bien sûr très contraignant, en particulier pour le stockage de rushs vidéo ou de photos au format RAW.

Il est bien sûr possible de supprimer ses contenus du Cloud Sony au fur et à mesure qu’ils sont transférés vers les solutions Google Drive ou Lightroom, mais cela demandera une attention quasi constante.

D’ores et déjà disponible sur Google Play et l’Apple App Store, la nouvelle version l’application Sony Creators’ App dispose quoi qu’il en soit d’une nouvelle fonction de « transfert différentiel ». Cette nouveauté permet à votre appareil photo de n’envoyer vers le Cloud que les fichiers nouveaux ou non envoyés, accélérant ainsi le processus de transfert.

Sony explique également avoir amélioré son système « Enhanced Remote Control » en offrant plus de réglages lors d’un contrôle à distance de votre boîtier.