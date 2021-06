Surprise ! La PS3 est toujours mise à jour

Il n’y a pas que la PS4 et la PS5 qui ont droit à leurs mises à jour. PlayStation n’oublie pas les millions de consoles PlayStation 3 qui ont trouvé preneurs. La firme japonaise a déployé une version 4.88 de son firmware pour la dernière résistante de la gamme.

Après avoir renoncé à fermer son PS Store PS3 et PS Vita, Sony fait de nouveau un geste en direction des derniers des mohicans qui jouent encore sur PlayStation 3. Le constructeur japonais vient de déployer par surprise la mise à jour 4.88, a repéré le site Gameblog.

Des nouveautés pour les nostalgiques

Conscient du fait qu’il reste des millions de joueurs qui n’ont pas troqué leur PS3 pour une PS4 voire désormais une PS5, Sony apporte des améliorations sur la sécurité, l’ergonomie, la stabilité et des fonctionnalités supplémentaires comme le support Blu-ray plus récent, promet-on sans pour autant donner plus de détails.

PlayStation n’a donc visiblement pas l’attention d’abandonner une part encore importante de ses joueurs, même si de nombreux jeux ne bénéficient plus de mises à jour. Mais il en reste quelques-uns qui sont toujours très populaires comme GTA San Andreas ou Resident Evil 5, et font le bonheur de certains Youtubeurs. Les plus nostalgiques ont conservé leur PS3 pour son côté désormais rétrogaming, en attendant que les titres alors phares soient disponibles sur le PlayStation Now par exemple.