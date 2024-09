Enfin des écouteurs pour les joueurs pensés par les joueurs ?

La marque SteelSeries lance une paire d’écouteurs intra auriculaires spécialement pensée pour les joueurs. Baptisés Arctis GameBuds, ils embarquent plus de 100 préréglages pour les jeux vidéo et profitent d’une double connexion Bluetooth et faible latence sur 2,4 GHz.

SteelSeries Arctis GameBuds // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Alors que la marque propose de nombreux casques dans son catalogue d’accessoires gaming, les Arctis GameBuds sont les premiers écouteurs intra auriculaires de SteelSeries. Ces modèles espèrent trouver une place de choix dans le creux des oreilles des joueurs à la recherche d’une solution moins pesante qu’un casque. Pour cela, ils sont particulièrement légers se faisant presque oublier.

Ils se distinguent par leur polyvalence, offrant une large compatibilité avec les principales plateformes de jeu. Ils sont déclinés en noir, un modèle plutôt pensé pour accompagner la console Microsoft Xbox ou en blanc, prédestinée à s’associer avec la PlayStation de Sony.

SteelSeries Arctis GameBuds // Source : SteelSeries

Une double connectivité sans fil pour tous les usages

L’un des points forts de ces écouteurs réside dans leur système de connexion sans fil. En effet, ces écouteurs intègrent non seulement une connectivité Bluetooth 5.3 (uniquement codec SBC) pour une utilisation avec les appareils mobiles mais aussi une technologie sans fil à 2,4 GHz à faible latence, essentielle pour les jeux nécessitant une réactivité optimale. Cette connexion s’effectue via un dongle USB-C extrêmement compact, facilitant le branchement sur diverses consoles et ordinateurs. Pour des raisons pratiques, le dongle trouve naturellement sa place dans l’étui livré avec.

SteelSeries Arctis GameBuds // Source : SteelSeries

ANC embarqué et un grand confort

SteelSeries met en avant plusieurs technologies audio dans ses Arctis GameBuds. L’audio spatial 360 degrés vise ainsi à offrir une immersion sonore importante, particulièrement appréciable dans les jeux d’action ou de tir. On peut également compter sur la présence d’une fonction de réduction active du bruit qui permet d’isoler le joueur des bruits environnants.

SteelSeries Arctis GameBuds // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

SteelSeries affirme avoir accordé une attention particulière au confort, citant l’utilisation de plus de 62 000 scans d’oreilles pour concevoir la forme des écouteurs. Plusieurs tailles d’embouts en silicone sont toutefois incluses pour s’adapter à différentes morphologies. Les écouteurs disposent de boutons pour le contrôle de certaines fonctions. On peut aussi bien gérer le volume que la coupure du microphone et l’activation ou non de la fonction de réduction de bruit. En outre, trois pressions successives sur l’un des écouteurs permettent de basculer du mode sans fil 2,4 GHz au Bluetooth. Les commandes sont personnalisables.

SteelSeries Arctis GameBuds // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les Arctis GameBuds sont officiellement certifiés IP55 pouvant résister à la sueur et aux éclaboussures.

Une application complète avec plus de 100 préréglages et une grande autonomie

L’entreprise a également développé une application mobile pour optimiser le rendu audio des écouteurs mais, en outre, elle a l’avantage d’offrir un accès à plus de 100 préréglages audio spécifiques à différents jeux. Des configurations sont aussi prévues pour écouter simplement de la musique. Toutefois, nous avons pu voir l’application en action et on regrette que les préréglages dédiés à cette dernière activité ne soient pas disponibles à part, dans un autre onglet, par exemple ce qui aurait permis d’en simplifier l’accès.

SteelSeries Arctis GameBuds application // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’autonomie annoncée pour les Arctis GameBuds est de 10 heures par charge, avec la possibilité d’effectuer trois recharges supplémentaires via le boîtier, pour un total de 40 heures d’utilisation. Avec 15 minutes de recharge, il est possible d’obtenir jusqu’à 3 heures d’écoute, selon la marque. Notez que l’étui est compatible avec la charge sans fil Qi.

SteelSeries Arctis GameBuds // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Prix et disponibilité des écouteurs SteelSeries Arctis GameBuds

Avec un prix de vente conseillé de 169,99 euros, les Arctis GameBuds se positionnent sur le segment haut de gamme des écouteurs gaming. Avec ce modèle, SteelSeries veut concurrencer les écouteurs PlayStation Pulse Explore mais également les Sony InZone Buds, les Logitech G Fits ou les Razer HammerHead Pro HyperSpeed.