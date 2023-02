Logitech lance des écouteurs gaming sans fil, sans latence et qui s’adaptent à votre oreille

Logitech diversifie sa gamme gaming Logitech G en lançant une nouvelle paire d'écouteurs sans fil sans latence, les Logitech G Fits.

Si les écouteurs sans fil ont réussi à conquérir en quelques années le marché de l’audio nomade, il restait encore un domaine dans lequel ils avaient encore du retard par rapport aux casques ou aux enceintes : celui du gaming. Il faut dire que la latence induite par l’écoute en Bluetooth est loin d’être optimale pour les joueurs sur PC ou console.

Néanmoins, depuis deux ans, les constructeurs se démènent pour proposer des écouteurs taillés non seulement pour l’écoute en Bluetooth sur smartphone, mais également en 2,4 GHz grâce à de petites clés USB à brancher à leur PC. Après les JBL Quantum TWS, les Anker Soundcore VR P10, les Razer Hammerhead HyperSpeed ou les Divacore Omygoat Pro, c’est au tour de Logitech de se lancer dans le segment des écouteurs sans fil gaming avec les Logitech G Fits.

Il faut dire que Logitech a toutes les cartes en main pour lancer ce type de produit. Le constructeur est déjà particulièrement connu pour ses gammes de produits sans fil gaming, qu’il s’agisse des claviers, des souris ou des casques audio. Par ailleurs, la firme suisse propose également des écouteurs sans fil via sa marque Ultimate Ears.

Des écouteurs calqués sur les UE Fits

Justement, les Logitech G Fits semblent particulièrement calqués sur les derniers écouteurs sans fil d’Ultimate Ears, les UE Fits. Au-delà de leur nom, ils proposent un format similaire avec une technologie de moulage afin de s’assurer que les écouteurs s’adapteront parfaitement à la forme de vos oreilles. On va également retrouver un design identique avec une simple barre à laquelle est attachée la coque des écouteurs en eux-mêmes. Seule différence apparente, on retrouve cette fois le logo « G » stylisé de la gamme gaming de Logitech en lieu et place du symbole « UE » d’Ultimate Ears.

Parmi les autres caractéristiques, les Logitech G Fits proposent une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hz, des transducteurs de 10 mm et deux micros à formation de faisceaux pour capturer votre voix durant les parties. L’autonomie annoncée est de 10 heures en Bluetooth et de 7 heures en Lightspeed 2,4 GHz, grâce au dongle USB. Les écouteurs peuvent bien sûr être utilisés en Lightspeed avec un ordinateur, mais également avec une console de jeux PS5, PS4, Nintendo Switch et même Android. Seules les consoles Xbox semblent donc exclues.

Les écouteurs Logitech G Fits sont d’ores et déjà disponibles dans le commerce au tarif de 249 euros. Ils sont proposés en coloris noir ou blanc.

