Ces écouteurs sans fil sont conçus spécifiquement pour le gaming et la réalité virtuelle

Anker a dévoilé ses nouveaux écouteurs gaming, les Soundcore VR P10, particulièrement optimisés pour une utilisation avec les casque de réalité virtuelle de Meta.

Depuis quelques mois, les écouteurs sans fil se diversifient. S’ils ne proposaient dans un premier temps que des connexions en Bluetooth — avec, nécessairement, une forte latence — ils s’invitent de plus en plus dans les installations gaming. Du côté de chez Razer, de Divacore ou de JBL on a ainsi vu apparaître des écouteurs sans fil accompagnés de dongles USB 2,4 GHz pour permettre une transmission sans aucune latence, idéal pour le jeu vidéo sur PC.

De son côté, Anker va un peu plus loin avec ses nouveaux écouteurs Soundcore VR P10. Comme leur nom l’indique, ces écouteurs sont en effet destinés en premier lieu non seulement au jeu vidéo, mais surtout à la réalité virtuelle. Il s’agit en effet des premiers écouteurs certifiés « Made for Meta » et donc conçus pour être utilisés avec le casque Meta Quest. Sur son site Internet, Meta indique que « le badge Made for Meta désigne les accessoires autorisés par Meta qui répondent à nos critères de qualité exigeants ». Meta fournit par ailleurs des conseils et des instructions techniques aux constructeurs qui travailleraient sur des produits dédiés.

Une faible latence grâce au 2,4 GHz, en plus du Bluetooth

Concrètement, les Anker Soundcore VR P10 sont accompagnés d’une prise USB-C à connecter directement à un casque Meta Quest 2 afin de profiter d’une faible latence estimée à 30 ms par Anker — contre autour de 200 ms pour les écouteurs Bluetooth. Par ailleurs, outre cette connexion 2,4 GHz, les écouteurs peuvent également se connecter en Bluetooth 5.2 à un smartphone par exemple. Ils sont ainsi compatibles avec le Bluetooth LE Audio et avec le nouveau codec audio Bluetooth LC3. Les Soundcore VR P10 sont par ailleurs compatibles multipoint et peuvent être connectés simultanément à un smartphone en Bluetooth et à un Meta Quest 2 en 2,4 GHz. Notons par ailleurs que si les écouteurs sont avant tout conçus pour le casque de Meta, ils peuvent également être utilisés avec un ordinateur ou une console, simplement en y branchant le dongle USB-C.

Du côté des caractéristiques, les Soundcore VR P10 sont équipés de transducteurs dynamiques de 11 mm de diamètre. Ils embarquent également quatre microphones pour passer des appels vocaux. Concernant l’autonomie, Anker annonce jusqu’à six heures d’utilisation avec les écouteurs seuls — sans toutefois préciser s’il s’agit de l’utilisation en Bluetooth ou en 2,4 GHz. Le dongle USB-C est par ailleurs muni d’un port USB-C pour y brancher un câble et recharger le Meta Quest 2 pendant qu’on l’utilise.

Les écouteurs Anker Soundcore VR P10 sont déjà disponibles au prix de 99,99 euros. Par la suite, Anker va proposer des dongles USB-C 2,4 GHz supplémentaires pour pouvoir utiliser les écouteurs simultanément avec plusieurs sources 2,4 GHz.

