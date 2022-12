Ces écouteurs sans fil français et à réduction de bruit permettent de jouer sans latence

Le constructeur français Divacore a lancé trois nouvelles paires d'écouteurs sans fil, dont les Omygoat Pro, compatibles Bluetooth multipoint, 2,4 GHz et dotés de réduction de bruit.

Après ses écouteurs Nomad+, Nudes ou AntiPods 2, le constructeur français Divacore revient sur le devant de la scène en dévoilant rien de moins que quatre nouveaux produits : trois paires d’écouteurs sans fil et un nouveau casque Bluetooth.

La nouvelle gamme de Divacore, dévoilée cette semaine, vient en fait s’attaquer au segment toujours plus florissant des écouteurs pas cher, mais avec quelques nouveautés pour le moins originales. On va ainsi retrouver une paire d’écouteurs sans fil plutôt classique, les Divacore Twist, une paire plus avancée, les Divacore Omygoat, des écouteurs orientés vers le gaming, les Divacore Omygoat Pro et un casque Bluetooth à réduction de bruit plutôt accessible, le Divacore Addict.

Les Divacore Twist sont des écouteurs sans fil plutôt classiques, avec des fonctionnalités traditionnelles pour des modèles d’entrée de gamme. On a droit ici à des écouteurs à embouts en silicone intra-auriculaires et dotés de tiges pour les micros et les contrôles tactiles. Les écouteurs sont dotés de transducteurs de 6 mm et compatibles Bluetooth 5.2 avec support des seuls codecs AAC et SBC. Divacore promet jusqu’à 7 heures d’autonomie avec les écouteurs seuls et 21 heures supplémentaires avec le boitier de recharge. S’ils sont certifiés IPX4, et donc résistants aux éclaboussures, les Divacore Twist ne proposent cependant pas de réduction de bruit active.

Ces écouteurs plutôt classiques sont disponibles en deux coloris, noir ou blanc, au prix de 59 euros.

Des écouteurs sans fil, multipoint, à réduction de bruit et orientés gaming

Les Divacore Omygoat viennent cependant ajouter une fonction de réduction de bruit annoncée jusqu’à -35 dB grâce à six micros — trois par écouteur. Ils sont cette fois équipés de transducteurs de 10 mm de diamètre et sont certifiés IPX5. L’autonomie passe également à 9 heures avec les écouteurs seuls et 23 heures supplémentaires avec le boîtier. Par ailleurs, les Divacore Omygoat sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc être connectés simultanément à deux sources. Les Divacore Omygoat sont disponibles eux aussi en blanc et en noir, au prix de 99 euros.

De leur côté, les Divacore Omygoat Pro reprennent les mêmes caractéristiques. Néanmoins, ils sont fournis avec un adaptateur USB-C vers liaison sans fil 2,4 GHz. Concrètement, cet adaptateur USB peut être branché à une console, une manette ou un smartphone afin de profiter d’une liaison non plus en Bluetooth, mais en 2,4 GHz. Celle-ci va permettre non seulement une meilleure qualité sonore, mais également une latence bien plus faible, annoncée à 25 ms par Divacore — contre autour de 200 ms en Bluetooth. Les écouteurs de Divacore ne sont pas les seuls modèles à proposer ce type de fonctionnalité, puisque c’est une solution similaire que proposent les JBL Quantum TWS ou les Epos GTW 270 Hybrid. Les Divacore Omygoat+ sont proposés au prix de 129 euros.

Un casque à réduction de bruit à moins de 150 euros

Enfin, Divacore a également annoncé son nouveau casque audio Bluetooth à réduction de bruit, le Divacore Addict. Il est présenté comme pouvant réduire les sons extérieurs jusqu’à -36 dB, compatible Bluetooth 5.0 et multipoint — toujours avec les codecs SBC et AAC — et doté de transducteurs de 40 mm de diamètre. Le casque embarque par ailleurs une batterie de 700 mAh censée lui permettre de fonctionner jusqu’à 50 heures.

Le casque Divacore Addict est quant à lui proposé uniquement en noir au prix de 149 euros.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.