Ce vélo électrique longtail est capable de tenir debout tout seul : voici le Tern Quick Haul Long

La célèbre marque taïwanaise Tern lève le voile sur un tout nouveau vélo cargo électrique répondant au nom de Quick Haul Long. Vendu au prix de 3999 euros, il constitue une alternative tarifaire intermédiaire dans le catalogue de Tern.

Tern est l’une des marques parmi les plus réputées en matière de vélo cargo électrique, et plus précisément de longtail. Nous avions d’ailleurs testé le Tern GSD S10 LR en janvier 2023, pour un résultat plus que convaincant. Le problème, c’est que son offre s’adressait jusque-là à des portefeuilles bien garnis.

Certes, le Tern Quick Haul présenté en mars 2022 constituait une alternative attrayante pour « seulement » 3000 euros, mais ce vélo que l’on pourrait qualifier de midtail n’avait pas la même polyvalence qu’un Decathlon Longtail R500Elec vendu au même prix. C’est la qu’intervient le Quick Haul Long, situé à mi-chemin entre le GSD et le Quick Haul.

Un prix intermédiaire

« Le vélo conserve les caractéristiques principales du GSD, mais il est proposé à un prix plus accessible, sans compromettre la sécurité ou la fiabilité », assure la firme asiatique dans un communiqué de presse officiel. En effet, son prix de 3999 euros est tout de suite plus acceptable que les 5599 euros réclamés par le GSD.

Pour autant, à ce tarif là, le Quick Haul Long a des atouts à faire valoir. À commencer par la présence d’un moteur Bosch Cargo Line (85 Nm de couple) qui devrait assurer un excellent comportement électrique au véhicule. Ses roues de 20 pouces associées à des pneus Schwalbe Pick Up plus qu’éprouvés sont également prometteurs et rassurants.

Le fournisseur Tektro intervient de son côté sur deux éléments : les freins à disque hydrauliques et la transmission à 9 vitesses. Nous pouvons en revanche tiquer sur deux autres aspects : l’ordinateur de bord Purion 100, désuet au possible. Un Purion 200 n’aurait pas été de refus.

Aussi, la batterie Powerpack de 400 Wh nous paraît un poil faiblarde pour un longtail pesant 29,3 kg destiné à transporter des personnes et des charges lourdes – poids brut maximal de 190 kg. La fiche technique du cycle mentionne d’ailleurs une autonomie oscillant 42 et 85 km, les 42 km étant obtenus avec le mode d’assistance le plus élevé.

Un petit équilibriste

Le Tern Quick Haul Long joue tout de même la carte de la praticité grâce à une aptitude bien à lui : sa capacité à se tenir debout à la verticale, pour le caler facilement dans un ascenseur par exemple, ou pour gagner en espace de stockage. Un antivol roue, des garde-boue ou encore une béquille centrale complètent l’attirail d’accessoires.

Évidemment, qui dit longtail électrique, dit compatibilité avec une belle panoplie d’accessoires : barre de maintien pour accueillir deux enfants à l’arrière, siège enfant, canopée de protection contre la pluie ou encore porte-bagages avant.

Prix et disponibilité

Destiné à des utilisateurs et utilisatrices mesurant entre 155 et 185 cm, le Tern Quick Haul Long est vendu au prix de 3999 euros. Les premières livraisons débuteront en Europe en août 2024.