En France, 14 Tesla consumées par les flammes : « à ce stade, personne ne peut en déterminer l’origine »

Dans la petite commune de Chignin, un événement inattendu s’est produit dans la nuit du 6 octobre 2023. Vers trois heures du matin, un incendie violent a éclaté sur le parking du centre Tesla de Chambéry, emportant avec lui 14 véhicules de la marque. Les témoins des environs rapportent avoir entendu des bruits d’explosion. L’incident, relayé par Numerama avec des informations provenant de Dauphiné Libéré, a nécessité l’intervention rapide et coordonnée de 45 pompiers.

Cette catastrophe n’est pas sans rappeler un incident similaire survenu en Allemagne, où un incendie avait ravagé 15 voitures Tesla dans une concession à Francfort. Cette tragédie allemande n’était pas le fruit du hasard ou d’une défaillance technique, mais plutôt l’œuvre d’activistes écologistes, comme l’explique Numerama. Ces derniers avaient délibérément déclenché l’incendie pour manifester leur mécontentement vis-à-vis de la politique environnementale allemande. La France serait-elle le théâtre d’une attaque similaire ? À ce stade, aucune hypothèse n’est écartée.

Tesla France s’est exprimée officiellement à propos de cet incident. Dans une déclaration, l’entreprise indique : « Nous avons appris qu’un incendie s’était produit pendant la nuit sur le parking de notre Centre de Chambéry. À ce stade, personne ne peut en déterminer l’origine. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les autorités pour les aider dans leur enquête. ». Cette position neutre et prudente reflète la complexité et la sensibilité de la situation. L’origine de l’incendie demeure indéterminée, et il est actuellement impossible de dire s’il s’agit d’un problème technique inhérent à l’un des véhicules ou d’un acte malveillant.

Lors d’une interview accordée à Numerama, le maire de Chignin a émis l’hypothèse que l’incendie aurait pu être déclenché par un véhicule en cours de charge, avant de se propager rapidement aux autres Tesla stationnées à proximité. Il fonde ses suppositions sur les conclusions préliminaires des pompiers intervenus sur les lieux, qui ont réussi à maîtriser le feu après qu’il se soit étendu.