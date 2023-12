Détrompez-vous : les Tesla sont bel et bien partiellement utilisables sans réseau mobile ni GPS

Malgré les informations que l'on voit circuler ici et là suite à la sortie du film Le Monde après nous sur Netflix, il est faux de dire que les assistances à la conduite sur une Tesla dépendent du réseau mobile ou du GPS. Voyons pourquoi.

La sortie récente du film dystopique de Netflix « Le monde après nous » a pas mal fait couler d’encre, notamment à cause de la masse de Tesla que l’on peut y voir devenir folles. Le PDG Elon Musk a d’ailleurs réagi sur X en rappelant qu’en cas d’apocalypse, on pourrait charger les voitures électriques grâce à l’énergie solaire, ce qui en font des véhicules potentiellement plus adaptés que les homologues thermiques.

Quoi qu’il en soit, lors d’une tentative de débunkage par Le Parisien, relayée à mainte reprise par plusieurs médias, il sembleraient que les experts soient allés un peu vite en besogne en affirmant que sans GPS, les Tesla seraient presque inutilisables.

Un Autopilot qui ne dépend ni du réseau, ni du GPS

Les assistances à la conduite sur une Tesla sont totalement indépendantes du réseau cellulaire et d’un GPS. L’Autopilot de base se compose d’une assistance au maintien de cap et d’un régulateur de vitesse adaptatif. L’une ou l’autre de ces aides peut être enclenchée sans aucun réseau bien entendu, mais même sans GPS.

Ce qui ne fonctionnerait pas sans aucune localisation serait bien sûr la navigation, et donc il ne serait pas possible de faire suivre un itinéraire à une Tesla. Pour autant, il y a déjà eu des cas où même le mode plus avancé de la conduite autonome de la marque, le FSD bêta, continuait de fonctionner avec des difficultés à accrocher un réseau GPS.

Sans aucune donnée de navigation, le véhicule se contenterait de suivre les lignes au sol, et éventuellement lirait les panneaux de signalisation pour adapter sa vitesse ou s’arrêter à un panneau Stop. Cependant, contrairement à ce qui a été indiqué et répété, nous sommes formels : sans GPS, toutes les aides à la conduite continuent de fonctionner.

La scène du film Netflix pourrait donc avoir lieur, même sans réseau GPS ni mobile. Encore faut-il réussir à envoyer les ordres aux Tesla à distance. Et difficile (pour ne pas dire impossible) de le faire à sans réseau mobile. Et même avec un réseau mobile, cela nous semble impossible techniquement.