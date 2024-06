Tesla : on a testé les S3XY Buttons et Knob qui améliorent la conduite et le confort des voitures électriques

Depuis de nombreux mois, l'accessoriste Enhance propose une application, des boutons physiques et un tableau de bord d'un genre nouveau pour vous permettre de contrôler votre Tesla, voir même d'ajouter de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Après plusieurs semaines passées depuis l'installation, c'est le moment de dresser le bilan sur ces accessoires : gadget ou indispensable ? Voici notre avis.

Bien que les Tesla soient de véritables ordinateurs sur roues, quelques fonctions pratiques manquent toujours à l’appel. Qui plus est, la manière de contrôler son véhicule uniquement avec l’écran central est parfois peu pratique, alors qu’un bouton physique pourrait rendre le service bien plus facilement.

Nous pensons notamment à l’ouverture de la boîte à gants ou même d’un coffre depuis l’intérieur, qui oblige à utiliser l’écran central. Afin de répondre à cette problématique, Enhance propose différents accessoires qui permettent même des usages auxquels on ne pense pas immédiatement.

Leur offre se découpe en 4 produits distincts, faits pour fonctionner ensemble ou indépendamment les uns des autres : le Commander (qui est en quelque sorte le chef d’orchestre), une application mobile, des boutons physiques à placer où vous voulez dans la voiture (S3XY buttons) et un accessoire d’un nouveau genre qui se place au niveau de la console centrale (S3XY knob). Voyons ensemble leur offre en détail, pour que vous puissiez déterminer si tout ceci vous est indispensable, ou si au contraire ce n’est vraiment pas fait pour vous.

Débloquer les super-pouvoirs de votre Tesla grâce au Commander et aux S3XY Buttons

L’idée d’ajouter des raccourcis pour certaines actions sur une Tesla est loin d’être farfelue, tant certaines décisions du constructeur rendent difficile l’accès à des fonctionnalités essentielles. Mais derrière les S3XY buttons se cachent en réalité bien plus de fonctions que ce que l’on peut faire d’ores et déjà sur la voiture. La liste exhaustive est disponible ici si cela vous intéresse, mais à titre d’exemple, voici quelques-unes des meilleures :

Ajustement de la puissance du freinage régénératif

Pré-Conditionnement de la batterie

Changement du comportement en mouvement (serrage, roue libre ou rampage)

Activation automatique de l’Autopilot après un dépassement

Ces actions vont bien plus loin qu’un simple raccourci vers quelque chose déjà permis dans les menus de votre Tesla, puisqu’il s’agit tout simplement d’options qui n’existent pas (ou plus) dans l’interface graphique.

Pour pouvoir agir de cette manière sur le comportement du véhicule, les S3XY buttons fonctionnent de concert avec un petit adaptateur OBD (on-board diagnostics) : le Commander. L’installation du Commander est en fait le pré-requis à l’utilisation des autres produits Enhance, et revient presque à débloquer des fonctionnalités additionnelles pour votre Tesla.

Sans pour autant être un jailbreak irrémédiable de votre voiture (il se débranche aussi facilement qu’il se branche), ce Commander va pouvoir injecter des instructions via le bus CAN qui ne sont pas présentes par défaut, que ce soit sur l’application Tesla ou l’écran principal.

En outre, le Commander étant relié au bus CAN de votre Tesla, vous aurez accès à un tableau de bord rempli d’informations habituellement cachées, telles que la capacité et la dégradation de la batterie, la température des cellules ou encore la puissance instantanée des moteurs. De quoi ravir les amoureux des statistiques.

Une fois le Commander installé, tout se passe sur l’application mobile S3XY App (App Store et Play Store) pour paramétrer les actions de votre choix. Les actions peuvent se déclencher directement depuis l’application, ou bien via un appui sur l’un des S3XY buttons que vous possédez.

Il suffit d’appairer vos S3XY Buttons, suite à quoi vous pourrez choisir quelles actions s’effectueront suite à un appui court, un double appui ou un appui long. Ainsi, un unique bouton peut être associé à plusieurs actions. De plus, un appui peut déclencher une routine, qui elle-même déclenchera plusieurs actions. Par exemple, un appui court peut ouvrir le coffre avant, puis le coffre arrière, la boîte à gants et reculer le siège conducteur.

Il est important de noter que les S3XY buttons ne sont pas indispensables : toutes les actions sont réalisables depuis l’application avec uniquement un Commander. L’utilisation optionnelle des S3XY buttons permet d’avoir de vrais raccourcis avec des boutons physiques, ce qui peut être plus pratique dans de nombreux cas.

Le S3XY Knob : un tableau de bord nouvelle génération

Le nouveau produit phare d’Enhance n’est autre que le S3XY Knob, qui reprend en grande partie les mêmes fonctionnalités que les S3XY buttons, mais en proposant un format fondamentalement différent. Il s’agit d’un accessoire qui vient se loger au niveau de la console centrale, juste devant les porte-gobelets, et qui comporte 4 boutons physiques en plus d’une molette interactive qui dispose d’un écran.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, si votre console centrale n’a plus sa couleur d’origine, le S3XY Knob manque un peu de discrétion. Quoi qu’il en soit, le paramétrage se fait là encore via l’application, et le S3XY Knob a besoin d’un Commander pour fonctionner.

Pour le moment, toutes les fonctionnalités des S3XY Buttons ne sont pas disponibles, mais elles sont ajoutées au fur et à mesure. Le fonctionnement du S3XY Knob est assez intuitif et plutôt malin, puisqu’une rotation de la molette dans un sens ou dans l’autre va permettre de basculer de tableau de bord, afin d’avoir des fonctionnalités différentes.

À titre d’exemple, vous voyez sur les images ci-dessus une configuration qui permet d’un côté d’avoir des options de déverrouillage des portes, et de l’autre l’ouverture des coffres, de la boîte à gants et l’activation du pré-conditionnement de la batterie. Pour passer de l’un à l’autre, il vous suffit de tourner la molette dans l’une des directions.

Il faut donc voir le S3XY Knob comme une extension de l’écran principal de votre Tesla, sur lequel vous pouvez personnaliser pas mal de choses intéressantes. Nous pouvons par exemple citer le contrôle du volume des médias, de la température de l’habitacle, de la vitesse des essuie-glaces ou encore de la vitesse de l’Autopilot qui se prêtent très bien à un ajustement via une molette rotative, puisque tourner dans le sens horaire pour augmenter une valeur est très naturel.

Quel prix pour quelle utilité ?

L’intérêt des divers produits proposés par Enhance sera très relatif, selon ce que vous trouvez qu’il manque à votre Tesla. À titre personnel, je trouve la possibilité de forcer le pré-conditionnement de la batterie très pratique quand je vais utiliser des chargeurs tiers qui ne sont pas intégrés au planificateur d’itinéraire. De quoi réduire le temps passé à la borne de recharge.

Pour autant, Enhance demande pas moins de 190 euros pour le Commander, qui est indispensable pour pouvoir faire quoi que ce soit. À ce tarif, vous ne pourrez qu’utiliser l’application S3XY App, et si vous voulez des S3XY buttons pour faire des actions sans votre smartphone, un pack de 2 est vendu 85 euros, ou un kit comprenant le Commander et 4 S3XY Buttons est proposé à 285 euros.

Le S3XY Knob de son côté est vendu 325 euros, et il vient avec le Commander inclus. Il faut avouer que bien que ce soit le produit phare à ce jour pour Enhance, le fait qu’il n’ait pour le moment pas toutes les fonctionnalités de l’application mobile ou des S3XY Buttons le rend difficile à recommander. Ne vous méprenez pas, c’est un très bon produit et l’idée est excellente en termes de design et d’intégration, cependant à plus de 300 euros, nous sommes en droit d’en attendre un peu plus.

Enfin, bien que ce soit peu probable, une mise à jour à distance de votre Tesla peut rendre du jour au lendemain le Commander et les accessoires qui vont avec totalement inopérants, même si ce ne serait que de courte durée, le temps que les développeurs mettent à jour les instructions du Commander. C’est tout de même un risque qu’il faut avoir en tête, c’est pourquoi Enhance publie régulièrement la liste des versions du logiciel de Tesla qui sont bien supportées.