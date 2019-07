Après une fin d’année 2018 marquée par deux trimestres dans le vert, puis un début d’année 2019 décevant malgré des ventes honorables, Tesla rebondit de la plus belle des manières en battant son record de livraisons : 95 200 véhicules électriques de la marque ont été envoyés aux quatre coins du monde lors du second trimestre.

Avec 702 millions de pertes nettes et 63 000 véhicules envoyés chez ses clients, le premier trimestre de l’année 2019 ne restera pas dans les annales de Tesla. En revanche, les trois mois qui suivent cette période marquent un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise californienne, auteur d’un nouveau record en termes de livraison : 95 200 exemplaires de la marque ont été livrés au cours du Q2 2019 , comme nous l’apprend un communiqué de presse officiel.

Model 3, un succès incontestable

Le groupe détaille plus précisément ses volumes de production et de livraison, décomposés de la manière suivante :

Model S/X : 14 517 unités produites, 16 650 livrées

Model S : 72 531 unités produites, 77 550 livrées

Total : 87 048 unités produites, 95 200 livrées

Porte-étendard de la firme d’outre-Atlantique, la Model 3 truste logiquement les meilleures ventes du groupe. Pour ce faire, l’entreprise dirigée par Elon Musk a effectué quelques ajustements logistiques appliqués aux marchés européens et chinois, récemment investis par la compagnie américaine. Il semble désormais que la machine soit bel et bien mise en route du côté de Tesla. A titre de comparaison, le second trimestre 2018 avait permis au groupe de produire 53 339 voitures, pour 40 768 livraisons. Soit, d’une année à une autre, une augmentation respective de 63,2 et 133,5 %.

Vers un troisième trimestre record ?

Toujours selon le communiqué, les commandes générées lors de ce trimestre ont même dépassé les livraisons annoncées. Conséquence : l’entreprise entame le Q3 2019 avec un carnet de commandes déjà bien rempli – 7400 véhicules en transit. Elle estime par ailleurs que la tendance devrait se poursuivre sur la période juillet-août-septembre. Pour, pourquoi pas, dépasser la barre des six chiffres.