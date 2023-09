La marque Trek ajoute à son catalogue deux nouveaux VTT électriques semi-rigides répondant au nom de Marlin+ 6 et Marlin+ 8. Leurs prix respectifs de 2799 et 3299 euros en font des solutions « abordables » pour des VTTAE. Forcément, des choix ont été faits pour tirer le tarif vers le bas.

Acteur historique du vélo, la marque américaine Trek a logiquement prix le plie des vélos électriques au cours des dernières années. Elles proposent aujourd’hui tout un tas de modèles couvrant divers usages, de l’urbain à la route en passant par le gravel ou le tout-terrain.

C’est justement sur cette dernière catégorie de cycle que le constructeur souhaite renforcer sa position. Voici donc les Trek Marlin+ 6 et Marlin+ 8, que l’on peut considérer comme des alternatives « abordables » pour la pratique du VTT : ils sont respectivement vendus 2799 et 3299 euros, quand beaucoup de vélos tout-terrain électriques dépassent les 5000 euros.

Il faut tout d’abord préciser une chose : ces deux modèles sont des semi-rigides. C’est-à-dire qu’ils n’intègrent qu’une seule et unique suspension, à l’avant en l’occurrence. Conséquences : ils se destinent à des tracés moins techniques que des vélos tout-suspendu, dont la suspension arrière décuple le champ des possibles. En clair, ce sont des solutions intéressantes pour débuter.

Le Marlin+ 6 pour les plus débutants

Le Marlin+ 6, pour commencer, revendique une fiche technique à l’image de son tarif. Les composants sont intéressants, mais n’appartiennent clairement pas au haut de gamme. Il faut ainsi compter sur une fourche suspendue Suntour XCM 34 d’un débattement de 120 mm – 100 mm pour la taille XS.

Pour l’adhérence et le franchissement d’obstacle, ce VTTAE s’appuie sur des pneus Bontrager XT3 Comp de 29 pouces, qui chutent à 27,5 pouces pour les itérations S et XS. La transmission Shimano CUES U4000 constitue l’entrée de gamme de l’offre Shimano, et opte pour un total de 9 vitesses.

Tout ce petit beau monde est associé à des freins à disque hydrauliques Tektro HD-M275, ainsi qu’à une batterie Bosch de 400 Wh. Ce n’est pas la plus généreuse en capacité énergétique, mais ce n’est pas si grave que ça. Pourquoi ? Car le moteur utilisé n’est pas le plus puissant de la gamme Bosch : un Active Line Plus en l’occurrence.

Il délivre certes une puissance maximale de 600 W, mais son couple plus limité de 50 Nm n’est pas le plus véloce de la gamme Bosch. Aussi, sa puissance maximale à une cadence de 70 Tr/min reste bloquée à 370 W, contre des valeurs généralement plus élevées chez ses compères.

Il n’empêche, cela devrait suffire pour des sorties techniquement modérées. Pour terminer, Trek a ajouté le tout nouveau modèle Bosch Purion 200, qui fait office de commande déportée et d’écran, afin de gérer ses modes d’assistance notamment. C’est appréciable que Trek ait pensé à intégrer ce petit ordinateur de bord.

Trek Marlin+ 8

Du côté du Trek Marlin+ 8, tout change, ou presque : la batterie, le moteur et le Purion 200 sont identiques. En revanche, tout le reste monte en gamme :

Fourche suspendue RockShox Recon Silver RL : 120 mm de débattement, 100 mm pour le modèle S ;

Pneus Bontrager Gunnison Pro XR : 29 pouces, 27,5 pouces pour les modèles XS et S ;

Transmission : Shimano Deore M6100 à 12 vitesses pour plus de polyvalence ;

Freins à disque hydrauliques Shimano MT4100 à 4 pistons.

Prix et disponibilité

Les Trek Marlin+ 6 (22,20 kg) et Trek Marlin+ 8 (23,27 kg) sont respectivement vendus 2799 et 3299 euros dès maintenant auprès des revendeurs Trek.

