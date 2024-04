Pourquoi le géant du vélo Trek ferme sa division italienne

Trek ferme officiellement sa branche italienne, qui intègre désormais la filiale Trek South Europe où sont déjà regroupées les antennes françaises, espagnoles et portugaises. Si le discours officiel tend à rassurer, n’oublions pas que Trek traverse une période économique délicate et envisageait récemment de réduire ses dépenses de 10 %.

Trek Italie, c’est terminé. La célèbre marque de vélos originaire des États-Unis ferme ses bureaux italiens et établit un nouveau siège à Madrid pour sa filiale Trek South Europe. Cette dernière regroupe déjà les marchés français, espagnols et portugais, et accueille désormais l’entité transalpine, nous apprend le média spécialisé Bike UE.

Sur les 27 emplois de la succursale italienne, huit postes sont supprimés. Parmi eux, celui de Davide Brambilla, directeur général historique de Trek Italie. En outre, le siège basé à Bergamo ferme logiquement ses portes. Les cinq magasins Trek d’Italie resteront quant à eux ouverts et gérés par le personnel local.

Un discours rassurant, des chiffres de vente un peu moins

Cette restructuration et réduction d’effectifs doivent officiellement permettre à Trek de mieux rebondir. Le discours officiel parle de nouvelles opportunités de croissance, de favoriser les idées nouvelles et l’innovation, d’avoir plus de poids dans les négociations avec les fournisseurs et partenaires, et d’améliorer la compétitivité de la marque.

Faut-il aussi se rappeler la note interne du président de Trek Bicycle, John Burke, consultée en mars par Bicycle Retailer. Y étaient mentionnées une baisse des dépenses globales de 10 % et une réduction des stocks de l’ordre de 40 % d’ici 2026. Et ce, en réponse à la période de turbulences que traverse l’entreprise.

Des objectifs non atteints

Surtout, le groupe n’aurait pas atteint ses objectifs de ventes mensuels au cours des 15 derniers mois. L’année 2023 a été marquée par une crise profonde au sein de la filière vélo, où l’inflation, la baisse de la demande et le surtockage ont plombé les finances de nombreux fabricants, qu’ils soient petits ou grands – le cas d’Accell Group est inquiétant.

La restructuration de Trek Italie est-elle une réponse à cette fameuse note interne ? Rien ne l’atteste officiellement, mais toutes les planètes semblent aligner pour nous faire penser que c’est bel et bien le cas.