Vivo Pad officialisée : les tablettes Android sont vraiment de retour

Les tablettes Android connaissent un nouveau souffle. Voici la Vivo Pad, il s'agit d'une tablette milieu de gamme très solide. On a hâte de la découvrir en Europe.

Après la Galaxy Tab S8 Ultra, une tablette Android impressionnante, ou encore la Lenovo Tab P12 Pro, c’est au tour de Vivo de dégainer sa tablette. Le produit a été annoncé en Chine, en même temps que le X Fold.

Une très belle fiche technique

Le fabricant de téléphones chinois Vivo a présenté sa première tablette. Le Vivo Pad est une tablette de milieu de gamme alimentée par un processeur Qualcomm Snapdragon 870 et doté d’un écran IPS 11 pouces, en définition 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce SoC Qualcomm est accompagné de 8 Go de RAM dans les deux variantes, avec deux possibilités de mémoire interne : 128 ou 256 Go.

La batterie a une capacité de 8 040 mAh avec une charge rapide filaire de 44 W, elle dispose de quatre haut-parleurs stéréo et du son Dolby Atmos, et elle a même un capteur ToF 3D avant pour la reconnaissance faciale. Notez qu’elle supporte le HDR10+ ainsi que le Dolby Vision.

La tablette prend en charge le WiFi 6 et le NFC, elle dispose d’un port USB 3.2 Gen 1 (Type-C). Les autres caractéristiques comprennent deux caméras arrière (13 mégapixels + ultra-large de 8 mégapixels) et une caméra frontale de 8 mégapixels, une prise audio 3,5 mm et Android 11 avec l’interface utilisateur OriginOS de Vivo. La tablette pèse 498 grammes et mesure 6,55 mm d’épaisseur.

Pour le moment, elle n’a pas été confirmée en France mais elle sera commercialisée en Chine entre 350 et 430 euros HT.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.