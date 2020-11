Vivo X51 : de quoi est capable son système de gimbal en photo et vidéo

Pour son arrivée sur le marché européen, Vivo frappe un grand coup avec son Vivo X51. En effet, ce smartphone a la particularité d'intégrer un système de gimbal à son capteur photo. Cela permet d'améliorer la stabilisation de l'image, pour une meilleure qualité des vidéos mais aussi des photos.

C’est officiel, Vivo débarque enfin en France ! La marque est déjà l’un des principaux constructeurs de smartphones au monde, notamment grâce à une importante présence sur le marché asiatique. Pour son arrivée en Europe, Vivo débarque avec un smartphone innovant : le Vivo X51. En plus d’afficher une fiche technique musclée et une compatibilité 5G, ce smartphone intègre un système de gimbal à son capteur photo principal. Ce dispositif entièrement mécanique, situé dans le bloc photo de l’appareil, permet au Vivo X51 de capturer des vidéos extrêmement bien stabilisées. Un système qui est également mis à contribution lors de la prise de photo.

Qu’est-ce qu’un système gimbal ?

Traditionnellement un gimbal est un système de stabilisation mécanique sur plusieurs axes embarquant une caméra. Jusqu’à présent, les gimbal prenaient la forme d’un accessoire coûteux et volumineux, alimenté par une batterie ou des piles, en forme de perche à selfie sur lequel on fixait le téléphone. Grâce à des capteurs d’inclinaison et des petits moteurs, un gimbal est capable de compenser les mouvements de la caméra sur différents axes afin de proposer l’image la plus stable possible.

La prouesse des ingénieurs de Vivo a été de miniaturiser un système équivalent pour l’incorporer sur le capteur principal du Vivo X51. Grâce à ce mécanisme, le smartphone est capable de stabiliser des vidéos sur un total de 5 axes. Le système gimbal de ce smartphone peut ajuster l’angle de la caméra jusqu’à 100 reprises par seconde.

L’intérêt du gimbal en vidéo

L’intérêt le plus évident du système gimbal du Vivo X51 se trouve sur la partie vidéo. Grâce à la compensation des mouvements apportée par ce mécanisme, le Vivo X51 est capable de capturer des vidéos fluides en compensant les secousses, même lorsque l’utilisateur est en mouvement. Que vous soyez en train de marcher, de courir ou à bord d’un véhicule, la vidéo capturée ne retransmet pas toutes les vibrations que subit le téléphone.

Cette vidéo a été tournée par le Vivo X51, tenu à la main, lors d’une marche rapide.

En s’appuyant sur un dispositif mécanique de stabilisation de l’image plutôt que numérique, le Vivo X51 évite les déformations provoquées par le traitement logiciel de l’image. La vidéo est beaucoup moins recadrée (ou « croppée ») et subit moins d’artéfacts indésirables comme c’est souvent le cas avec les stabilisations électroniques de l’image.

Le gimbal est aussi utile pour les photos

Même si ce n’est pas sa vocation première, le système de gimbal intégré au Vivo X51 est aussi utile sur la partie photo du téléphone. En effet, la stabilisation apportée par le mécanisme du téléphone lui permet d’augmenter légèrement le temps de pose afin de capturer plus de lumière. Les tremblements ont également moins de risque de rendre la photo floue.

Cette stabilisation avancée permet au Vivo X51 5G de proposer un mode photo de nuit très efficace. Le téléphone repose sur son système de gimbal et l’OIS pour allonger le temps d’exposition, tout en compensant efficacement les mouvements, afin de proposer une photo nette et suffisamment éclairée.

Une fiche technique haut de gamme

Pour son premier lancement de smartphone en France, Vivo place la barre très haut avec son X51. Outre son système unique de gimbal, le reste de la fiche technique possède tout ce que l’on attend d’un bon smartphone haut de gamme de 2020. Sur la partie photo d’abord, en plus du capteur principal stabilisé de 48 mégapixels, le Vivo X51 embarque :

un téléobjectif × 2 de 13 mégapixels

un ultra grand-angle de 8 mégapixels

un téléobjectif × 5 de 8 mégapixels

Sur la face avant se trouve un écran AMOLED de 6,56 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Il est percé d’un poinçon qui loge le capteur photo frontal de 32 mégapixels.

À l’intérieur, Vivo a fait le choix du SoC Snapdragon 765G. C’est un processeur qui a fait récemment ses preuves sur d’autres téléphones. Il a également l’avantage d’être compatible 5 G. Celui-ci est accompagné de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. La batterie quant à elle mesure 4315 mAh, et profite d’une charge rapide de 33 watts.

Vivo X51 : déjà disponible avec une offre de lancement

Le Vivo X51 5G est d’ores et déjà disponible sur le site de la Fnac au prix de 799 euros. Pour célébrer ce lancement, Vivo propose un jeu 100 % gagnant. Pour tout achat sur le site de la Fnac, repartez avec une Wonderbox « sensation forte » ou un saut en parachute pour deux personnes. Cette offre est valable pour les achats effectués sur le site de la Fnac, entre le 30 octobre et le 6 novembre.