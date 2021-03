Vivo S9 : le choix d’une double caméra frontale de 44 mégapixels

Ce Vivo S9 a été officialisé en Chine, il intègre la puce Dimensity 1100. Cette puce de MediaTek est intéressante à plus d'un titre, elle vient concurrencer le Qualcomm Snapdragon 888.

Vivo, désormais lancé en France, vient de dévoiler un nouveau smartphone en Chine : le S9. Peut-être qu’il arrivera en France, néanmoins dans tous les cas il a quelques spécificités intéressantes.

MediaTek Dimensity 1100

Le Dimensity 1100, c’est le concurrent du Snapdragon 888 de chez Qualcomm. Ce SoC a l’avantage d’exploiter la dernière architecture ARM en date avec la présence de coeurs ARM Cortex-A78 avec une gravure en 6 nm fournie par TSMC. Du côté du GPU, il s’agit d’un ARM Mali-G77 MC9, alors que les derniers Exynos de Samsung sont en ARM Mali-G78. Il est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4x et de 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 3.1.

Parmi ses autres avantages figurent l’écran AMOLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et sa double caméra frontale de 44 + 8 mégapixels. L’appareil au dos est plutôt imposant dans le coin supérieur gauche. On y trouve les trois caméras frontales et le flash LED.

Tout cela est alimenté par une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 33 Watts. Du côté du logiciel, comptez sur Android 11 avec OriginOS 1.0, la nouvelle interface de Vivo . De plus, il est à noter que l’appareil est compatible avec les réseaux 5G NSA et SA, mais aussi le Wi-Fi 6.

On le verra sans doute jamais en France, le Vivo S9 est pour le moment uniquement réservée à la Chine en bleu foncé, perle et multicolore. Il est disponible en deux versions : 8 + 128 Go (environ 390 euros) et 12 + 256 Go (environ 423 euros).