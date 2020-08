Volkswagen Passat : la prochaine version sera électrique avec conduite autonome de niveau 3

La berline familiale Volkswagen Passat s’armera bel et bien d’une neuvième génération, laquelle aura le droit à une version 100 % électrique. Le véhicule est attendu dans le courant du cru 2023.

Produite depuis 1973, la Volkswagen Passat s’est depuis écoulée à plus de 30 millions d’exemplaires. Et l’une des berlines familiales les plus emblématiques de la marque allemande ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque les dirigeants du groupe d’outre-Rhin ont donné leur feu vert pour développer la neuvième génération du véhicule.

Pour aller plus loin

Volkswagen ID.4 : une version plus sportive du SUV électrique serait en approche

D’après Autocar, les décisionnaires de l’entreprise ont débattu durant un an sur l’avenir du modèle : faut-il, ou pas, mettre un terme à son histoire et stopper sa production ? La popularité grandissante de l’Arteon (segment identique) tout comme la commercialisation de l’ID. Vizzion en 2022 auraient semé le doute au sein de la direction.

Meilleure habitabilité

Finalement, Volkswagen lui a offert un nouveau cycle qui s’adaptera cette fois-ci aux tendances actuelles : l’électrique. La Passat devrait en effet s’armer d’une version électrifiée, dont les évolutions esthétiques auraient déjà été actées. Le quatre roues bénéficierait notamment d’une meilleure habitabilité grâce à un empattement plus long, et une capacité de charge (coffre) plus élevée.

Aussi, cette Passat nouvelle génération jouirait d’une conduite autonome de niveau trois grâce à de nombreuses aides automatisées. Pour rappel, il s’agit du niveau à partir duquel une voiture est capable de lire et d’analyser son environnement. Une connectivité 5G est également évoquée. En revanche, le lieu de construction va subir un chamboulement historique.

Plateforme uniformisée

Après 36 années passées sur les chaînes de montage d’Emden, en Allemagne, la Passat sera assemblée dans une toute nouvelle usine de Skoda (filiale de Volkswagen). Cette dernière mettra à l’honneur la plateforme MQB — qui profitera aussi à la Skoda Superb –, sur laquelle s’appuieront toutes les versions internationales de la Passat.

Pour aller plus loin

Pick-up électrique : Volkswagen pourrait entrer dans la bataille pour représenter l’Europe

Jusque-là, la variante réservée au marché américain s’appuyait sur l’ancienne plate-forme PQ46 : une époque désormais révolue. La future Volkswagen Passat est attendue dans le courant du cru 2023.