Withings ScanWatch 2 : une nouvelle montre hybride, ultra élégante et avec mesure de la température

Withings a dévoilé sa nouvelle montre hybride haut de gamme, la ScanWatch 2. Elle est capable de prendre votre température, de mesurer la fréquence cardiaque et de réaliser des ECG.

À côté des montres connectées capables de faire tourner de nombreuses applications ou des montres sportives, taillées pour les mesures de performance, Withings se démarque avec sa gamme de montres connectées hybrides, les ScanWatch. Ce vendredi, à l’occasion de l’IFA de Berlin, le constructeur français a d’ailleurs annoncé sa nouvelle gamme avec notamment son nouveau fleuron, la Withings ScanWatch 2.

Cette nouvelle montre connectée hybride débarque sur le marché trois ans après la première ScanWatch. Comme le modèle précédent, et comme la Withings Steel HR, il s’agit d’une montre connectée hybride dotée à la fois d’un véritable cadran horloger, avec des aiguilles mécaniques, mais également d’un petit écran vous permettant d’afficher certaines données comme la fréquence cardiaque ou les notifications venues de votre smartphone.

La ScanWatch 2 est par ailleurs dotée de nombreux capteurs permettant de prendre des mesures de santé. Sans surprise, on va retrouver une mesure de l’activité et du nombre de pas, mais aussi de la fréquence cardiaque avec possibilité de déterminer différentes zones de FC ainsi qu’une estimation de la VO2Max.

Comme le modèle précédent, la montre profite d’un électrocardiogramme intégré afin de mesurer l’activité électrique de votre cœur et déterminer de potentiels risques de fibrillation auriculaire. La montre peut par ailleurs mesurer la saturation en oxygène dans le sang et peut repérer de potentielles perturbations respiratoires.

L’arrivée de la mesure de température en continu

La principale nouveauté de la Withings ScanWatch 2 réside cependant dans son suivi de la température en continu. Apple et Samsung proposent tous les deux une mesure de la température cutanée, mais uniquement pendant la nuit. La nouvelle montre hybride est désormais capable de prendre votre température le jour également, mais aussi durant vos entraînements. Concrètement, la montre va mesurer les variations de la température de référence de jour et de nuit, indiquer les zones de température durant les entraînements, les zones de température de jour ainsi que la température de récupération après un effort.

La Withings ScanWatch 2 est par ailleurs disponible en deux formats, de 38 ou 42 mm. Du côté du petit écran, comptez sur un affichage Oled monochrome de 282 pixels par pouce et d’un diamètre de 0,63 pouce. Montre hybride oblige, Withings annonce jusqu’à 30 jours d’autonomie. La montre est par ailleurs certifiée 5 ATM et pourra donc être portée sous la douche ou dans une piscine, à faible profondeur.

La Withings ScanWatch 2 est disponible en précommande au prix de 349,95 euros avec un lancement prévu en octobre. Elle sera déclinée en six versions : noir argenté (38 ou 42 mm), blanc argenté (38 mm ou 42 mm), sable or rose (38 mm) et bleu or rose (38 mm).

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).