Le top 3 des montres connectées testées par Frandroid en novembre 2023

À l'orée de la fin d'année, les produits tech sont scrutés de toutes parts. Parmi les appareils en vedette, les montres connectées sont souvent mises en promotion. Sur Frandroid, nous avons testé plusieurs modèles de smartwatchs et voici quels sont ceux qu'il faut retenir.

Les montres connectées sont de parfaits compléments pour les smartphones au quotidien. Attention toutefois, ce genre de produits est parfois un peu plus décevant, il est donc nécessaire de se montrer attentif à vos critères avant d’acheter. La rédaction de Frandroid a un protocole de test précis dans le domaine. Nous avons retenu trois modèles pour ce mois-ci : une Xiaomi, une Coros et une Withings. Ce sont trois appareils à l’usage assez différent que nous allons vous détailler.

Xiaomi Watch 2 Pro La montre connectée qui impressionne

C’est sans nul doute la montre connectée la plus classique de notre top. La Xiaomi Watch 2 Pro est un produit sous WearOS, avec au premier regard un design assez classique. La montre dispose surtout d’un bel écran avec d’excellentes performances. La luminosité affichée permet d’atteindre les 600 cd/m2 avec une excellente définition. Surtout, la montre brille par ses capacités de suivi pour l’activité sportive, que ce soit le GPS ou la fréquence cardiaque. Elle dispose d’un large panel d’applications grâce à l’apport de WearOS. Le revers de la médaille, c’est que le logiciel entame l’autonomie de la Watch 2 Pro qui est capable d’endurer deux journées d’usage, mais pas davantage. En termes de prix, celle-ci débute à 269 euros. Pour en apprendre plus, nous vous conseillons de lire notre test de la Xiaomi Watch 2 Pro.

Coros Pace 3 La montre de sport à l'excellent rapport qualité/prix

Outre les constructeurs historiques dans le domaine de la tech, certaines marques offrent une autre orientation pour les smartwatchs. C’est le cas de Coros qui dispose d’un large catalogue de montres connectées pour le sport. La Pace 3 se présente dans un design que nous qualifierons d’efficace. Elle est certes un peu épaisse, mais reste résistante à l’eau puisque certifiée 5 ATM. Petit point esthétique, ne prenez pas le modèle blanc qui a une vilaine tendance à jaunir avec la transpiration. La grande force de cette montre connectée est son autonomie. Pendant notre test, elle a mis 15 jours à descendre à 10 % d’autonomie malgré une utilisation quasiment quotidienne. Les fonctions de suivi sportif sont bonnes, notamment avec la précision du GPS et de la fréquence cardiaque. Il manque tout de même encore quelques éléments comme un coach sportif intégré. L’écran LCD mis en place n’est certes pas brillant, mais pour 250 euros ce dernier est tout de même de qualité. C’est une montre connectée de sport au bon rapport qualité/prix grâce à un tarif de départ assez abordable. Notre test de la Coros Pace 3 est disponible à la lecture.

Withings ScanWatch 2 La montre hybride pour suivre votre santé

Withings continue de proposer des montres hybrides à mi-chemin entre deux univers. En l’occurrence, la nouvelle ScanWatch 2 se présente comme un appareil d’une grande élégance puisque ce dernier ressemble à s’y méprendre à une montre classique. Au quotidien, ses bonnes finitions et son confort permettent de l’oublier à votre poignet. D’autant plus que la montre Withings est bourrée de fonctionnalités de santé. En vrac, la variation de température, l’électrocardiogramme ou encore la mesure du SP02. Toutefois, notre test a mis en lumière que le suivi GPS et de fréquence cardiaque sont moins performants. C’est une bonne montre pour le suivi de santé, mais moins performante pour le suivi sportif. En matière d’autonomie, la ScanWatch 2 offre une semaine complète d’utilisation. Un dernier mot sur l’écran monochrome tout à fait efficace, même s’il ne brille pas face à la concurrence. Pour 350 euros, cette montre connectée est un excellent investissement. Notre test de la Withings ScanWatch 2 est disponible à la lecture.

Parmi les autres montres connectées testées ce mois-ci, nous pouvons aussi citer la nouvelle Google Pixel Watch 2. Celle-ci débute à 399 euros avec à la clé un écosystème connecté de haute volée. Reste une autonomie toujours défaillante, surtout au regard de la concurrence.

