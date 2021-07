Xiaomi présente ses écouteurs Redmi Buds 3 Pro avec réduction de bruit active

Xiaomi a présenté de nouveaux écouteurs sans fil destinés au marché mondial, les Redmi Buds 3 Pro. Ces écouteurs vendus moins de 100 euros profitent d'une réduction active du bruit.

Dans le domaine des écouteurs sans fil, si Xiaomi a su prendre sa part du gâteau sur les modèles d’entrée ou de milieu de gamme, il manquait encore une fonction au constructeur chinois pour attaquer les modèles les plus haut de gamme : la réduction de bruit active.

C’est désormais chose faite avec la présentation, ce lundi, des Xiaomi Redmi Buds 3 Pro, les derniers écouteurs sans fil du constructeur. Il ne s’agit pas des premiers écouteurs de Xiaomi à proposer cette fonctionnalité, le constructeur ayant déjà lancé des modèles filaires avec cette technologie, les Xiaomi Mi ANC, mais également plusieurs paires d’écouteurs sans fil, les Mi True Wireless Earphones Air 2 Pro, et les FlipBuds Pro. Avec ses nouveaux écouteurs Redmi Buds 3 Pro, le constructeur veut cependant toucher un public avec un budget limité mais qui cherche tout de même une réduction de bruit efficace et une autonomie confortable.

Immerse yourself in #TheSoundYouWant!

The #RedmiBuds3Pro are here to provide you with amazing sound! Which feature is your favorite? #SmartLivingForEveryone pic.twitter.com/dePMxVQYRm

— Xiaomi (@Xiaomi) July 19, 2021