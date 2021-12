Xiaomi 12 : sa petite taille d’écran et son design révélés par une fuite signée OnLeaks

Le Xiaomi 12 a fait l’objet d’une belle fuite signée OnLeaks, en collaboration avec Zoutons. Prix, taille d’écran, dimension et capacité de batterie, sa fiche technique se dessine peu à peu avec quelques changements marquants par rapport au Xiaomi Mi 11.

À l’aube de l’année 2022, le Xiaomi 12 se fait attendre avec impatience. Le prochain flagship du constructeur chinois devrait faire l’objet d’une présentation officielle, en Chine, dans les deux prochaines semaines. D’ici, les fuites à son sujet se multiplient. La dernière en date est signée OnLeaks, en collaboration avec le site Zoutons.

Pour rappel, Steve H. McFly est l’un des leakers parmi les plus réputés du milieu. Ses sorties médiatiques sont donc scrutées de près, car considérées comme fiables. Voici donc ce que croit connaître l’intéressé au sujet du Xiaomi 12, dont il a aussi transmis des rendus HD.

Vers un format compact ?

La taille d’écran demeure la plus grande surprise de ses indiscrétions : le fabricant opterait en effet pour une dalle de 6,2 pouces, contre 6,81 pouces pour le Xiaomi Mi 11. Pour vous donner une idée plus claire, 6,2 pouces correspond à la diagonale du Samsung Galaxy S21. Nous aurions ici affaire à un smartphone à la limite du compact.

Comme pour le Mi 11, les bords de l’écran seraient incurvés pour renforcer l’immersion. La caméra selfie viendrait quant à elle se loger dans un poinçon central, et non plus dans un petit trou situé dans le coin supérieur gauche. C’est un changement minime, certes, qui mérite tout de même d’être souligné.

Source : OnLeaks avec Zoutons Source : OnLeaks avec Zoutons Source : OnLeaks avec Zoutons

À l’arrière, l’heure serait au changement. Le module carré aux coins arrondis serait remplacé par un bloc plus rectangulaire, à la manière du Xiaomi 11T Pro mais en moins large. La configuration photo ferait la part belle à un triple capteur : on espère que Xiaomi troquera l’objectif macro contre un téléobjectif plus pertinent.

Du côté des dimensions, OnLeaks avance les chiffres suivants : 152,7 x 70.0 x 8,6 mm. Ce serait donc légèrement plus épais que les 8,06 mm du Xiaomi Mi 11, mais aussi moins haut. Cette épaisseur plus marquée pourrait être due à une batterie plus grosse. Et effectivement, ce serait le cas avec un accumulateur de 5000 mAh contre 4600 mAh auparavant.

Définition d’écran : un pas en arrière ?

En revanche, un petit retour en arrière serait effectué au niveau de la définition de l’écran : nous aurions affaire à du Full HD (1920 x 1080 pixels) contre du WQHD (3200 x 1440 pixels) sur l’ancienne génération. Et en même temps, la différence est-elle si grosse à l’usage ? Pas certain selon nous.

Comme nous le savons déjà, le Xiaomi 12 s’appuiera sur la dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Gen 1.

Le nouveau flagship de Xiaomi pourrait s’arracher au prix de 69 990 roupies en Inde, soit environ 810 euros HT. Ce qui constituerait une hausse par rapport au Mi 11 et ses 749 euros dans sa configuration minimale. Sa présentation officielle nous confirmera, ou pas, l’ensemble des éléments avancés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.