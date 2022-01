Redmi Note 11 : il arrive, Xiaomi nous donne rendez-vous

Dévoilés en octobre dernier en Chine, les Xiaomi Redmi Note 11 s'apprêtent à sortir en version internationale.

Parmi les milliers, voir les milliards, de smartphones que dévoile Xiaomi chaque année, il y a deux gammes qui comptent bien plus que les autres. D’une part les fleurons, avec le Xiaomi 12 dévoilé en Chine il y a quelques semaines, et d’autre part la gamme Redmi Note qui pousse toujours plus loin le rapport qualité/prix.

C’est à cette dernière que l’on peut désormais s’intéresser. Xiaomi a en effet annoncé une conférence dont le sujet est explicite : la présentation de la gamme Xiaomi Redmi Note 11.

Conférence le 26 janvier

L’événement sera à suivre en direct sur Internet le 26 janvier 2022 à 13 heures (heure de Paris).

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge! Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5 — Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022

Si ce smartphone vous dit quelque chose, c’est normal, Xiaomi a déjà présenté la gamme Redmi Note 11 en Chine en octobre 2021. Ce nouvel événement devrait être l’occasion de découvrir le prix des smartphones de la gamme en euros, et peut-être quelques différences de caractéristiques.

Pour rappel, le Xiaomi Redmi Note 11 propose un écran Full HD+ à 120 Hz, une puce MediaTek Dimensity 920, 6 ou 8 Go de RAM, et un triple appareil photo avec capteur principal de 108 mégapixels. Le modèle le plus puissant, le Redmi Note 11 Pro+ offre aussi une charge rapide à 120 W. C’est ce genre d’élément qui pourrait ne pas être retenu pour la version française du smartphone.

