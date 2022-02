Xiaomi Redmi Note 11 : on connaît la date de lancement en France

Xiaomi annonce enfin la date de lancement des Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G et Note 11S sur le marché français. Rendez-vous est donné le jeudi 17 février 2022.

C’était l’information qu’il manquait : la date de sortie des Xiaomi Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S et Redmi Note 11 Pro 5G. Déjà présentés officiellement sur le marché européen, ces smartphones qui misent à fond sur le bon rapport qualité-prix ont fait patienter tout le monde avant leur lancement commercial.

Lancement des Redmi Note 11 le 17 février

L’attente touche à sa fin. Xiaomi France donne ainsi rendez-vous le 17 février prochain pour un événement en ligne pendant lequel la marque actera la commercialisation de cette famille de produits dans l’Hexagone. La firme n’essaie pas de jouer vainement la carte du secret et écrit explicitement que la conférence concerne le lancement de la série Redmi Note 11.

Vous l'attendiez… La #SerieRedmiNote11 arrive en France 🚀

Au programme : Un #concours pour remporter 11 Redmi Note 11 et des guests de folie dès 13h sur notre live 🔥 https://t.co/vd1si98aaV — Xiaomi France (@XiaomiFrance) February 14, 2022

Le lancement des Xiaomi Redmi Note 11, Note 11 Pro, Note 11S et Note 11 Pro 5G interviendra ainsi à la date indiquée à partir de 13 heures (heure de Paris). La conférence sera diffusée sur les différents réseaux sociaux de la marque, notamment la chaîne YouTube et les comptes Twitter et Facebook.

