Poco Watch officialisée : voici la première montre connectée de la marque

Positionnée à l'entrée de gamme, la première montre connectée de Poco possède de solides arguments comme un écran Oled de 1,6 pouce ainsi que l'intégration native d'une puce GPS.

Poco vient de présenter sa première montre connectée aux côtés du Poco F4 GT. et de nouveaux écouteurs pour les fans de Genshin Impact.

Le jeu des quelques différences

À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’un modèle très proche de la Redmi Watch 2 Lite, mais leurs fiches techniques diffèrent en de nombreux points, à commencer par la présence d’un écran Amoled d’1,6 pouce sur cette montre, là où sa collègue se contentait d’un affichage TFT LCD. L’écran compose en outre avec une définition de 320 x 360 pixels, pour un taux de pixels par pouce de 301, contre 311 pour la Watch 2 Lite de Redmi.

Pour le reste, leur design est aussi un peu différent, avec une Poco Watch légèrement plus petite et plus légère (39,1 x 34,4 x 9,98 mm pour 31 grammes avec le bracelet). Elle bénéficie en outre d’une résistance à la poussière et à l’eau 5ATM, ce qui signifie qu’elle peut être plongée jusqu’à 50 mètres de profondeur durant 10 minutes.

Un GPS intégré et les capteurs habituels

À l’instar de la Redmi Watch 2 Lite, la Poco Watch fait le pari d’intégrer une puce GPS qui permet, si elle fonctionne correctement, de se passer de son téléphone pour traquer son parcours sportif.

En parlant de sport justement, la montre prend en charge 100 modes de fitness et tire parti de la classique galerie de capteurs : capteur de fréquence cardiaque optique, accéléromètre, gyroscope et boussole électronique. Elle peut par ailleurs mesurer la SpO².

La firme chinoise promet jusqu’à quatorze jours d’autonomie sur son appareil, grâce à une batterie de 225 mAh. Pour la remplir à nouveau, un chargeur magnétique est fourni dans la boîte.

Prix et disponibilité de la Poco Watch

La Poco Watch sera disponible à partir du 10 mai au prix de 90 euros. Trois coloris sont prévus : noir, bleu et beige.

