Poco Watch : la montre connectée abordable de Xiaomi est moins chère sur Amazon

Dévoilée il y a quelques mois, la Poco Watch de Xiaomi est une montre connectée entrée de gamme possédant de solides arguments. Elle est le compagnon idéal, et se trouve moins cher : 76,28 euros contre 89,99 euros.

Les appareils Xiaomi de la gamme Poco sont réputés pour être efficaces et vendus à des prix attractifs. Pour continuer dans sa lancée, la marque lance sa première montre connectée proposant un superbe écran, une puce GPS, une belle autonomie avec un prix plus doux que ses concurrents. Elle devient plus intéressante puisque son prix bénéficie d’une réduction de près de 15 %.

La Poco Watch, c’est quoi ?

Une montre discrète avec un écran Amoled

Une puce GPS intégré, et un suivi santé efficace

Capable de tenir plusieurs jours

Avec un prix de lancement à 89,99 euros, la montre connectée Poco Watch de Xiaomi est actuellement en promotion à 76,28 euros sur Amazon.

Plus légère, et un meilleur écran

Côte à côte, il est difficile de distinguer les deux montres connectées, la Redmi Watch 2 Lite et la Poco Watch. Ces deux tocantes misent sur un aspect minimaliste et bien fini. Celle de Poco fait mieux revanche en proposant un écran Amoled de 1,6 pouce, alors que sa consœur se contente d’un affichage TFT LCD. Sa dalle Amoled propose une définition de 320 × 360 pixels, pour un taux de pixels par pouce de 301, contre 311 pour la Watch 2 Lite de Redmi.

Résultat, on a droit à un écran plus grand et donc plus confortable pour lire les informations inscrites sur la montre, et de meilleurs contrastes. Autrement, une fois au poignet, vous ne sentirez que peu de gêne, car elle a l’avantage d’être légère (seulement 31 g) et peu encombrante. Fabriquée en polyuréthane, la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres, grâce à son étanchéité 5 ATM.

Des fonctionnalités côté sport/ santé, et une bonne autonomie

La Poco Watch marque à nouveau un point face à la Redmi Watch 2 Lite, en intégrant une puce GPS. Nous n’avons pas eu l’occasion de tester cette smartwatch, mais la présence de cette puce permet en théorie d’avoir un suivi plus précis lorsque vous lancez une course et permet au passage de se passer de son téléphone. D’ailleurs, à propos de sport, la montre prend en charge 100 modes de fitness et propose les capteurs classiques : capteur de fréquence cardiaque optique, accéléromètre, gyroscope et boussole électronique. Elle peut par ailleurs mesurer la SpO², soit l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil, du stress ainsi que le cycle menstruel.

Quant à l’autonomie, la montre intègre une batterie de 225 mAh. D’après la firme chinoise, la Poco Watch est capable de tenir pendant 14 jours pour une utilisation classique. Cette donnée est amenée à varier en fonction de votre utilisation, par exemple utiliser le GPS, mesurer son sommeil etc, il faudra plutôt compter sur une semaine voir moins. Cela reste un bon score, et donne l’occasion de l’utiliser durant le sommeil, contrairement à d’autres montres vendues plus cher, qui offrent une autonomie plus légère.

Que propose la concurrence ?

Même si Xiaomi propose une montre efficace, il existe d’autres références disponibles sur le marché susceptible de vous intéresser. Si vous souhaitez les découvrir, nous vous invitions à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

