Déjà abordable, Xiaomi baisse de près de 25 % le prix de sa Poco Watch

Entre son écran OLED et sa puce GPS, la Poco Watch, première montre connectée de la marque Poco, propose une fiche technique très intéressante et à petit prix. En ce moment, il est même possible de la trouver encore moins chère sur le site de Xiaomi : 69,99 euros au lieu de 89,99 euros.

C’est l’année dernière que la marque Poco, lancée en 2018, comme sous-marque de Xiaomi, a dévoilé sa toute première montre connectée, la Poco Watch. Si cette référence fait partie des modèles d’entrée de gamme, elle propose tout de même plusieurs fonctionnalités habituellement offertes par des appareils premium, comme un écran OLED ou encore une puce GPS intégrée très pratique. Le prix de cette montre complète était déjà plutôt abordable au lancement, mais actuellement, il l’est encore davantage grâce à une remise immédiate de 20 euros.

Les points essentiels de la Poco Watch

Un bel écran AMOLED de 1,6 pouce

Une puce GPS intégrée

Un suivi de la santé efficace

Une bonne autonomie

Lancée au prix de 89,99 euros, la Poco Watch est désormais proposée à 69,99 euros sur le site de Xiaomi. La réduction apparaîtra une fois le produit ajouté au panier.

Un écran AMOLED sur une montre abordable

On pourrait penser qu’une montre initialement affichée à moins de 90 euros ne pourrait pas proposer certaines fonctionnalités premium. Une hypothèse balayée par Poco. Sa montre connectée embarque ainsi un écran AMOLED de 1,6 pouce, tandis que la Redmi Watch 2 Lite, en apparence similaire, se contentait d’un affichage TFT LCD. Les informations affichées sur la montre sont donc bien plus lisibles, d’autant plus que l’écran est suffisamment grand pour cela, et les contrastes sont bien meilleurs. Cette dalle propose par ailleurs une définition de 320 x 360 pixels, pour un taux de pixels par pouce de 301.

Autre atout du design de cette montre connectée : elle est très légère, puisqu’elle ne pèse que 31 grammes, et est peu encombrante. Par ailleurs, si vous souhaitez la garder au poignet durant vos séances de natation, vous pouvez le faire sans problème grâce à son étanchéité 5 ATM, qui lui permet d’être immergée jusqu’à 50 mètres.

Un suivi santé et sport complet

La Poco Watch peut tout à fait être portée durant vos séances de sport. Elle peut d’ailleurs prendre en charge pas moins de 100 modes d’entraînement, comme la course en extérieur, la corde à sauter, le tapis de course, le rameur, la marche, le vélo elliptique ou encore le yoga. Grâce à ses capteurs intégrés, la montre vous permet de surveiller et d’analyser vos activités afin de vous aider à améliorer vos performances. Les amateurs de running seront également ravis de trouver une puce GPS dans la montre, ce qui leur offrira la possibilité d’avoir un suivi plus précis de vos mouvements dans l’espace.

Côté santé, la Poco Watch embarque toute une série de capteurs grâce auxquels elle pourra mesurer la quantité d’oxygène dans votre sang (SPO2), suivre votre sommeil et votre niveau de stress, garder un œil sur votre fréquence cardiaque ou même proposer un suivi du cycle menstruel.

Une montre endurante

Concernant son autonomie, la Poco Watch est capable de tenir, selon la marque, durant 14 jours avec une utilisation classique grâce à sa batterie de 225 mAh. Bien sûr, cette durée variera en fonction de la nature de vos usages. Dans tous les cas, vous devrez pouvoir l’utiliser plusieurs jours de suite, y compris la nuit pour surveiller la qualité de votre sommeil. Pour ce qui est de la recharge, un chargeur magnétique très pratique est fourni dans la boîte de la montre.

