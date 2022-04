Poco F4 GT officialisé : surpuissant en performances et en charge rapide

Xiaomi a officialisé son Poco F4 GT, qui s’appuie sur une fiche technique solide au prix d’entrée de 599 euros. Présentation.

En 2018, Xiaomi avait frappé fort avec le premier Pocophone – ensuite renommé Poco – de son histoire. À l’époque, la marque chinoise s’était illustrée avec un excellent rapport qualité-prix, mais surtout, les performances avaient été placées au cœur du cahier des charges. L’idée : proposer un smartphone abordable, mais très puissant.

Quelques années plus tard, l’entité Poco a gagné sa place dans le paysage des appareils mobiles. Et en cette année 2022, le constructeur revient logiquement à la charge avec un nouveau modèle baptisé Poco F4 GT. Il s’agit ici d’une montée en gamme, puisque le téléphone s’arrache à partir de 599 euros, quand la marque nous avait habitués à des prix plus bas.

Le top du top en performances

La barre des 600 euros peut en quelque sorte marquer le palier symbolique du milieu de gamme vers le haut de gamme. À ce prix-là, les attentes sont forcément plus nombreuses en termes de caractéristiques. Et cela tombe bien, Xiaomi a mis le paquet sur certains composants, à commencer par le processeur et la charge rapide.

Ce Poco F4 GT est en effet équipé de la puce dernière génération de Qualcomm, le fameux Snapdragon 8 Gen 1. L’idée étant de s’adresser aux gamers invétérés et aux utilisateurs ayant soif de performances de hautes volées. Avec, les tâches quotidiennes et les jeux 3D gourmands en ressources devraient être gérés sans grandes difficultés.

Du côté de la charge rapide, Poco a opté pour un bloc de 120 W capable de recharger la batterie de 4700 mAh en l’espace de 17 minutes. Un laps de temps très court que l’on avait déjà observé et testé sur le Xiaomi 11T Pro. À noter que le chargeur est bel et bien fourni dans la boîte – ce n’est plus le cas chez tous les constructeurs.

Recharge intelligente

Le fabricant fait aussi mention de la fonctionnalité Adaptative Charge, « qui empêche la batterie de se surcharger dans la plage de charge critique de 80 % à 100 % tout au long de la nuit », explique-t-on.

Pour le reste de la fiche technique, le Poco F4 GT propose tout ce qu’il y a de plus classique pour sa gamme de prix. À savoir :

Écran : 6,67 pouces, AMOLED, HDR10+

Taux de rafraîchissement : 120 Hz

Définition : FHD+ (2400 x 1080 pixels)

Gorilla Glass Victus

Logiciel : MIUI 13 sous Android 12

Connectivité : 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC

Caméra : Capteur principal de 64 mégapixels (f/1,9) ; Ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) Capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) Capteur selfie de 20 mégapixels (f/2,2)



Il convient de rappeler une chose : la gamme Poco n’est pas la plus réputée en matière de photos. Avec un positionnement tarifaire de 600 euros minimum, on s’attend néanmoins à une montée en puissance sur ce domaine-là. L’appareil photo est généralement un critère clé : se trouer dessus pourrait être rédhibitoire pour certains et certaines.

Un téléphone imposant

Du côté du poids et des dimensions, ce Poco F4 GT est digne d’un téléphone Poco : vous aurez affaire à un appareil relativement imposant et lourd, avec une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 210 grammes. L’appareil embarque enfin des « gâchettes magnétiques, capables de supporter 1,5 million de pressions », qui ont été « testées sur plus de 100 jeux populaires ».

Afin de rendre son produit plus attractif, Xiaomi tente d’appâter les clients via plusieurs astuces. Premièrement, le service YouTube Premium sera préinstallé sur le Poco F4 GT pour profiter d’un abonnement gratuit de deux mois. Ensuite, des offres de lancement sont mises en place avec des prix plus abordables.

Xiaomi Poco F4 GT : prix et disponibilité

À partir du jeudi 26 avril, 15 heures, jusqu’au 29 avril, 14h59, le Poco F4 GT est disponible aux prix de 499 euros dans sa version 8 + 128 Go et 599 euros dans sa version 12 + 256 Go de stockage, sur Po.co et Amazon. Le tout en coloris Noir absolu, Argent sidéral et Jaune Poco.

Ci-dessous, les prix hors promotions :

Version 8 + 128 Go : 599 euros

Version 12 + 256 Go : 699 euros

La marque a également présenté sa première montre connectée, la Poco Watch, ainsi que des écouteurs Poco Buds Pro Genshin Impact Edition.

