Xiaomi Poco F4 GT 5G : ce smartphone-manette coûte 100 € de moins grâce au Prime Day

Sorti en avril, le Xiaomi Poco F4 GT 5G possède des gâchettes sur son dos, qui sont pratiques pour jouer à des jeux mobiles. Ce smartphone taillé pour le gaming voit sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage passer de 699 euros à 599 euros à l'occasion du Prime Day organisé par Amazon.

Les smartphones se ressemblent de plus en plus et les concepts originaux restent rares. Le Poco F4 GT 5G en fait partie grâce à ses gâchettes qui lui donnent des fonctions de manette de jeu pour smartphone. Arrivé sur le marché français il y a quelques mois avec un coloris jaune pétant, il est de retour en promotion durant le Prime Day d’Amazon puisque sa version 256+12 Go baisse de 100 euros.

Le Xiaomi Poco F4 GT 5G, c’est quoi ?

Un écran Amoled de 120 Hz

256 Go de stockage et 12 Go de RAM

Un SoC Snapdragon 8 Gen 1

Des gâchettes pour jouer à des jeux vidéo

Une charge rapide de 120 W

À sortie, le Xiaomi Poco F4 GT 5G était proposé à 699 euros dans sa version avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. À l’occasion du Prime Day organisé par Amazon, son prix baisse de 100 euros puisqu’on le trouve maintenant à 599 euros seulement.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Poco F4 GT 5G.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco F4 GT au meilleur prix ?

De la puissance brute pour profiter au mieux de ses jeux mobiles préférés

Ce qui fait de l’œil en regardant la fiche technique du Xiaomi Poco F4 GT 5G, c’est son SoC. Il s’agit du Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, à savoir une puce qu’on retrouve principalement sur des smartphones haut de gamme, soit à plus de 800 euros. Il s’agit d’une des puces les plus puissantes sur le marché. Elle est accompagnée de la puce graphique Adreno 730 et de 12 Go de RAM. C’est ce qu’il faut pour profiter des jeux les plus gourmands, bien qu’ils ne tourneront pas au mieux si les paramètres graphiques sont poussés au maximum.

Cette puissance, elle permet d’afficher ses jeux vidéo avec une bonne qualité, mais pour vraiment en profiter, il faut que la qualité de l’écran suive. Ici, on a droit à une dalle de 6,67 pouces Amoled d’une définition de 2 400 par 1 080 pixels, ce qui est suffisant. Cet écran a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est parfait pour du jeu vidéo en ayant des animations fluides.

En termes d’autonomie, Xiaomi a équipé son Poco F4 GT 5G d’une batterie de 4 700 mAh qui permet de tenir une journée et demie en usage modéré. Sur la recharge, Xiaomi a sorti le grand jeu avec une puissance de 120 W. On peut donc passer de 0 à 100% de batterie en 25 minutes. Ainsi, si vous avez une prise pas loin, la batterie ne vous manquera jamais, loin de là.

Le système de gâchettes : l’essence du Xiaomi Poco F4 GT 5G

Ce smartphone est un peu particulier puisqu’il dispose de deux gâchettes situées sur la tranche droite aux extrémités ; elles peuvent s’extraire à l’aide de sliders. On peut leur assigner des actions, comme la prise d’une photo, d’une capture d’écran ou pour passer du mode silencieux au mode vibreur. On peut même y assigner des sons (d’une épée, d’une balle ou d’un moteur).

Mais elles dévoilent tout leur intérêt en jeu, que ce soit sur Genshin Impact ou Call of Duty : Mobile. Elles permettent de déclencher des actions, comme viser, tirer, etc. Cela peut se révéler vraiment utile puisque les jeux mobiles souffrent de la prise en main de commandes tactiles réparties sur un écran.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce smartphone aux gâchettes de jeu, nous vous invitons à lire notre test du Xiaomi Poco F4 GT 5G.

