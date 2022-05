Le nouveau Xiaomi Poco F4 GT a droit à 100 € de réduction sur Amazon

Récemment sorti, le Xiaomi Poco F4 GT offre une bonne dose de puissance avec son Snapdragon 8 Gen 1 et voit déjà son prix baisser : 499,90 euros contre 599,90 euros pour la version 8 + 128 Go.

Après un véritable succès pour son Poco F3, Xiaomi revient en force avec la quatrième itération : le Poco F4 GT. Ce dernier intègre la puce la plus puissante de chez Qualcomm et muscle son jeu en proposant autant de puissance pour un prix contenu. Toujours proposé à un prix attractif, son prix a été revu à la hausse. Fort heureusement, ce nouveau flaship fait déjà l’objet de promotions et perd 100 euros de son prix pour passer sous la barre des 500 euros.

Les points essentiels à retenir du Poco F3

Un smartphone qui fait office de manette de jeu

Un bel écran OLED FHD+ à 120 Hz

La surpuissance du SoC Snapdragon 8 Gen 1

Sa charge ultra rapide de 120 W

Au lieu de 599,90 euros à son lancement, le Xiaomi Poco F4 GT (6 + 128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 499,90 euros sur Amazon. Cela revient à faire 100 euros d’économie sur la facture.

La configuration 12 + 256 Go est également en promotion et passe de 699,90 euros à 599,90 euros sur Amazon.

Un smartphone imposant orienté gaming

Au premier coup d’œil, on s’aperçoit très vite que le Xiaomi Poco F4 GT ne mise pas sur la sobriété. Son dos est paré de motifs triangulaires, d’un liseré vertical et d’un flash en forme d’éclair. Ce design clivant s’accompagne de deux gâchettes aux extrémités de la tanche du téléphone, qui sont personnalisables et vont permettre aux joueurs invétérés de profiter de leurs jeux 3D de façon plus confortable et immersif. C’est simple : vous avez l’impression d’avoir une petite manette entre vos mains.

Au niveau de la prise en main, il ne conviendra pas aux plus petites mains avec sa diagonale de 6,67 pouces et son poids de 210 grammes. Avec un tel gabarit, on a le plaisir d’avoir une dalle OLED affichant une définition Full HD+, proposant un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz. Et pour favoriser encore plus l’immersion avec ce bel écran, le smartphone chinois s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos. On regrettera toutefois l’absence de certification IP pour le protéger de l’eau et de la poussière pour ce prix-là.

Un processeur dernier cri

Le Poco F4 GT se montre surtout convaincant en termes de performances. Il est propulsé par le puissant Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm. Couplée jusqu’à 12 Go de RAM, cette configuration délivre une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que l’on peut avoir d’un smartphone en 2022. Que ce soit pour du multitâches, de la navigation et bien évidemment des jeux vidéo gourmands en ressources, le Poco F4 GT se montre à la hauteur des attentes. Sachez tout de même que quelques petits ralentissements ont été constatés en qualité « élevée » lors de notre test sur le jeu Genshin Impac.

Pour tenir la cadence, sa batterie de 4 700 mAh permet de durer une petite journée et demie avec un usage modéré, mais sa véritable force réside dans sa capacité de recharge : 15 minutes suffisent pour récupérer 71 % d’autonomie grâce à son chargeur 120 W. En revanche, il faudra revoir ses exigences au niveau photo avec ce smartphone. Loin d’être le domaine de prédilection de la gamme Poco, le F4 GT se compose d’un triple capteur photo : un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur macro de 2 mégapixels. Dans l’ensemble vous obtiendrez des clichés corrects même une fois la nuit tombée, mais pour cette gamme de prix le Pixel 6 fait beaucoup mieux.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F4 GT.

