Poco lance de nouveaux écouteurs pour les fans de Genshin Impact en France

Les Poco Buds Pro Genshin Impact Edition se lancent en France à moins de 100 euros et cherchent notamment à séduire les fans du jeu mobile qui a inspiré le nom de ces écouteurs. La réduction active du bruit active est aussi de la partie.

Genshin Impact est l’un des jeux les plus populaires sur smartphone. D’aucuns se sont même essayés à le comparer à Zelda : Breath of the Wild sur Switch. Pour surfer sur cette popularité, Poco lance de nouveaux écouteurs à destination des fans en France. Voici donc les Poco Buds Pro Genshin Impact Edition. Les deux oreillettes comme l’étui de rangement profitent ainsi d’un design inspiré du personnage de Klee.

Néanmoins, en y regardant de plus près, on peut se rendre compte que le nouveau produit de Poco ressemble énormément aux Xiaomi Buds 3 Pro également commercialisés en France. Rien de très étonnant, il s’agit du même groupe après tout et on a déjà vu ce genre de similitudes du côté des smartphones. La ressemblance s’étend même jusqu’à l’intensité de la réduction active du bruit annoncée à 35 dB.

Des Poco Buds Pro avec beaucoup de promesses

Pour le reste des caractéristiques, les Poco Buds Pro cherchent à séduire avec quatre micros dédiés à la réduction de bruit (ajustable avec trois modes) et deux autres pour capter votre voix pendant les appels. Du côté de la qualité audio, « un pilote dynamique composite de 9 mm » promet « un son professionnel le plus authentique et le plus détaillé possible ». Notez au passage que les écouteurs adoptent un format intra-auriculaire et supporte le classique codec audio AAC.

Parmi les qualités mises en avant, citons aussi la certification IPx4 pour une résistance à la pluie et aux éclaboussures. Autre atout : la possibilité de se connecter à deux appareils en même temps grâce au Bluetooth multipoint. Vous pourrez donc passer d’une écoute de votre smartphone Android à un iPhone ou un PC par exemple. En outre, les Poco Buds Pro Genshin Impact Edition se targuent d’une autonomie de 28 heures sans réduction active du bruit et avec le boîtier de recharge.

Genshin Impact Télécharger Genshin Impact gratuitement APK

Enfin, pour miser à fond sur Genshin Impact, les utilisateurs de ces écouteurs entendront la voix de Klee lorsqu’ils auront des notifications vocales.

Prix et date de sortie des Poco Buds Pro Genshin Impact Edition

En France, les Poco Buds Pro Genshin Impact Edition sont vendus dès ce mardi 26 avril 2022 au prix conseillé de 69,99 euros. Dans le même temps, la marque a aussi annoncé le lancement du Poco F4 GT et de la Poco Watch.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.