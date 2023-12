Seulement 259 € pour un smartphone Xiaomi doté du Snapdragon 8 Gen 1

Avec une puce Snapdragon 8 Gen 1 dans le ventre, le Xiaomi Poco F4 GT ne manque pas de puissance. Il s'accompagne d'autres bons éléments et voit surtout son prix chuter à 259 euros au lieu de 599 euros de base.

En concevant le Poco F4 GT, Xiaomi tient avant tout à proposer un smartphone puissant et efficace pour jouer. Cette puissance est aussi présente dans le chargeur qui monte jusqu’à 120 W pour n’être jamais à court de batterie. Ce smartphone est aujourd’hui bien plus intéressant avec près de 60 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Poco F4 GT

Un bel écran Oled à 120 Hz

Des performances au top avec le Snapdragon 8 Gen 1

Une charge ultra-rapide de 120 W

De base à 599 euros dans sa version 8 + 128 Go, le Xiaomi Poco F4 GT est actuellement proposé à encore mieux que moitié prix sur Amazon : 259,90 euros seulement. On trouve aussi le modèle 12 + 256 Go à 279 euros au lieu de 699 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi Poco F4 GT. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Poco F4 GT au meilleur prix ?

Un smartphone puissant orienté gaming

Le Xiaomi Poco F4 GT est typé gaming, avec ses motifs triangulaires, son liseré vertical et son flash en forme d’éclair. Ce design clivant s’accompagne de deux gâchettes aux extrémités de la tanche du téléphone, qui sont personnalisables et vont permettre aux joueurs invétérés de profiter de leurs jeux 3D de façon plus confortable et immersif. C’est simple : vous avez l’impression d’avoir une petite manette entre vos mains.

Pour assurer une bonne expérience en jeu, la firme chinoise choisit le puissant Snapdragon 8 Gen 1 de chez Qualcomm. Elle a beau être sorti en 2022, cette puce délivre une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que ce soit pour du multitâche, de la navigation et bien évidemment des jeux vidéo gourmands en ressources. Sachez tout de même que quelques petits ralentissements ont été constatés en qualité « élevée » lors de notre test sur le jeu Genshin Impact.

Pas bon en photo, mais une excellente charge

À l’avant, on a le plaisir d’avoir une dalle Oled en Full HD+, proposant un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz. Et pour favoriser encore plus l’immersion, le téléphone s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos. On regrettera toutefois l’absence de certification IP pour le protéger de l’eau et de la poussière.

La partie photo est délaissée, le capteur principal manque de justesse presque partout… La concurrence fait mieux. Dans l’ensemble vous obtiendrez des clichés corrects. Sa véritable force réside dans sa capacité de recharge : 15 minutes suffisent pour récupérer 71 % d’autonomie grâce à son chargeur 120 W. Quant à son autonomie, la batterie de 4 700 mAh permet de durer une petite journée et demie avec un usage modéré.

Pour un avis plus détaillé, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Poco F4 GT.

Le constructeur chinois propose de nombreuses références et à tous les prix. Afin de découvrir celle qui correspond à vos besoins et à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.