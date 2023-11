Xiaomi Poco F4 GT : ce smartphone-manette idéal pour le gaming est à -54 % pour le Black Friday

Le Xiaomi Poco F4 GT est un smartphone entièrement taillé pour le gaming avec ses deux gâchettes originales. Les amateurs de puissance pourront l'obtenir à un bon prix pendant le Black Friday, puisqu'il est affiché à 319 euros au lieu de 699 euros, dans sa version 12+256 Go.

Annoncé au printemps 2022, le Poco F4 GT a été l’occasion pour Xiaomi de présenter un smartphone abordable qui mise pourtant tout sur la puissance et sur le jeu. Outre sa puce qui promet des performances de haute volée, ses gâchettes bien pensées permettent quant à elles aux amateurs de gaming de jouer de manière bien plus efficace et ludique. Des caractéristiques avantageuses qui peuvent faire oublier à certains les petits défauts du smartphone, notamment au niveau de la photo. On recommande donc bien mieux ce smartphone lorsqu’il est moitié moins cher, comme actuellement, à l’occasion du Black Friday.

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Poco F4 GT

Un écran OLED FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Deux gâchettes pour le jeu

Une puissante puce Snapdragon 8 Gen 1

Lancé à 599 euros, le Xiaomi Poco F4 GT (8+128 Go) est désormais en promotion à 289 euros sur Amazon. La version 12+256 Go est quant à elle proposée à 319 euros sur Amazon.

Un smartphone taillé pour le jeu

Le Xiaomi Poco F4 GT ne risque pas de se faire passer pour ce qu’il n’est pas. Avec son dos paré de motifs triangulaires, son liseré vertical et son flash en forme d’éclair, le design agressif de ce smartphone ne peut clairement pas être qualifié de raffiné. Ce choix peut plaire à certains, mais aussi rebuter d’autres. On s’attardera tout de même bien plus aux deux gâchettes que l’on peut extraire à l’aide de sliders sur la tranche droite du smartphone. Ces gâchettes peuvent jouer un rôle central dans les sessions de jeu, permettant au smartphone de se transformer en véritable manette. Ces gâchettes sont en plus personnalisables : il est possible de leur attribuer diverses actions. Cependant, elles ne sont pas utiles qu’en jeu : elles peuvent aussi être utilisées pour lancer l’appareil photo ou pour activer le flash du smartphone.

Pour continuer sur l’aspect gaming, n’oublions pas la puissante puce Snapdragon 8 Gen 1 qui équipe le Poco F4 GT et fait de ce dernier une bête de course. Attention toutefois aux petites latences qui peuvent survenir en cas de graphismes poussés à leur maximum.

Un bel écran, mais un module photo décevant

Concernant son écran, le Poco F4 GT intègre une dalle OLED FHD+ de 6,67 pouces, qui propose également un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Le smartphone est bien plus bancal côté photo : le capteur principal de 64 Mpx manque de justesse presque partout, ce qui est regrettable pour ce prix, tandis que l’ultra grand-angle (8 Mpx) est sans saveur et capture des clichés peu détaillés et peu nets. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, le Poco F4 GT embarque une batterie de 4 700 mAh qui permet de tenir une journée et demie avec un usage modéré. Sur la recharge, le Poco F4 GT s’appuie sur une belle puissance de charge de 120 W. On peut donc passer de 0 à 100 % de batterie en 25 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F4 GT.

