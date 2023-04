Une montre connectée avec GPS intégré pour seulement 65 €, c’est possible avec Xiaomi

La Xiaomi Poco Watch est une montre connectée abordable qui n’a pas à rougir de sa fiche technique. Elle offre une bonne une autonomie, un écran de qualité et de nombreuses fonctionnalités pour seulement 65 euros aujourd'hui, au lieu de 89 euros de base.

Pour sa première montre connectée, Poco ne fait pas les choses à moitié. La marque prend soin de délivrer un appareil complet en y intégrant un GPS, mais aussi des capteurs pour garder un œil sur votre santé, et une batterie capable de faire tenir la smartwatch plusieurs jours. Déjà abordable, la montre connectée de la marque chinoise est en ce moment en promotion et perd 25 % de son prix d’origine.

Les points forts de la Xiaomi Poco Watch

Un écran OLED de 1,6 pouce

L’intégration d’une puce GPS et de plusieurs capteurs

Une autonomie de plusieurs jours

La Xiaomi Poco Watch est sortie au prix de 89,99 euros. Cependant, il est actuellement possible de l’obtenir pour 65 euros seulement sur le site de Cdiscount.

Une montre soignée pour le prix

La Poco Watch copie assez bien l’apparence de la Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi, mais fait mieux en proposant un écran Amoled de 1,6 pouce quand cette dernière se contente d’afficher un écran TFT LCD. Un écran de meilleure qualité et confortable pour lire les informations qui restent lisibles grâce à la définition 320 × 360 pixels.

Une fois au poignet, vous ne sentirez que peu de gêne, car elle a l’avantage d’être plus petite et plus légère (39,1 × 34,4 × 9,98 mm pour 31 g avec le bracelet). Fabriquée en polyuréthane, la montre pourra être en théorie immergée jusqu’à 50 mètres, grâce à son étanchéité 5 ATM.

Des nombreuses fonctionnalités, avec même un GPS intégré

Bien entendu, la montre vous accompagne au quotidien et embarque de nombreux capteurs. On retrouve le capteur fréquence cardiaque optique, accéléromètre, gyroscope et boussole. Elle intègre d’ailleurs une puce GPS qui permet, si elle fonctionne correctement, de se passer de son téléphone pour traquer son parcours sportif. À propos de sport, la montre prend en charge 100 modes de fitness, dont vous pouvez retrouver les données via l’application dédiée. Côté santé, elle est capable de mesurer la SpO², soit l’estimation de la quantité d’oxygène dans le sang, mais aussi le suivi du sommeil, du stress ainsi que le cycle menstruel.

Si les smartphones du constructeur sont généralement très endurants, c’est aussi le cas de sa montre connectée. Avec sa batterie de 225 mAh, le fabricant promet jusqu’à quatorze jours d’autonomie sur son appareil. Cela dépendra bien évidemment de votre utilsation : si vous activez le GPS ou mesurer votre sommeil, il faudra plutôt compter sur une semaine voir moins. C’est tout même un bon score face à d’autres montres vendues plus cher, et vous pourrez l’utiliser durant le sommeil sans à devoir à la recharger toutes les nuits.

