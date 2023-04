Mieux que le lance-flamme d’Elon Musk, le Xiaomi Pulse Water Gun

Après les smartphones, PC, tablettes, aspirateurs-robots, montres, caméras, friteuses, TV, lampes, batteries, voitures et coupe-ongles, Xiaomi étend désormais sa gamme de produits en explorant une nouvelle catégorie.

Envie de déclencher une guerre d’eau épique cet été ? Ne cherchez pas plus loin que le Xiaomi Pulse Water Gun, le pistolet à eau le plus sophistiqué et le moins dangereux du marché, surpassant même le lance-flamme de The Boring Company.

Un vrai produit tech

Avec ses trois modes de tir : coup par coup, rafale et longue portée, le Pulse Water Gun s’assure que vos adversaires trempés ne seront pas les seuls à être surpris. Les effets lumineux dynamiques, avec des LED attachées sur le côté, clignotent en fonction de la vitesse à laquelle vous pressez la détente.

Mais ce n’est pas tout, ce pistolet à eau high-tech est alimenté par une batterie d’une capacité de 1 800 mAh, se recharge via un port USB Type-C standard et atteint une charge complète en seulement 10 à 15 secondes — enfin, c’est ce que prétend le fabricant. Avec une portée de tir allant de sept à neuf mètres, vous pouvez facilement arroser vos amis à distance. Et si vous vous demandez combien de tirs vous avez à disposition, le Pulse Water Gun peut contenir 25 tirs en mode rafale ou coup par coup et 12 tirs en mode longue portée.

Le Mijia Pulse Water Gun est équipé d’un écran tactique qui vous informe en temps réel sur le niveau d’eau, le niveau de charge et le mode de tir sélectionné. De quoi vous permettre de planifier vos attaques avec précision.

Pour l’instant, le Mijia Pulse Water Gun est disponible en précommande uniquement en Chine, au prix d’environ 100 euros. Ceux qui participent à la campagne de financement participatif bénéficieront d’une réduction, ramenant le prix à environ 85 euros. Mais ne désespérez pas, si vous êtes hors de Chine et souhaitez un pistolet à eau high-tech, le Spyra est disponible pour environ 79 euros.

