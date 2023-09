Xiaomi 14 Pro : on sait à présent à quel point sa charge sera rapide

Certifié par la CCC en Chine, le Xiaomi 14 Pro laisse échapper une information importante : sa vitesse de charge. En l'occurrence, l'appareil resterait solide sur ses appuis, mais sans chercher à progresser.

Pas de progression, ni de régression. En matière de charge rapide, le futur Xiaomi 14 Pro resterait parfaitement aligné avec ses deux prédécesseurs. C’est ce que nous dit le site spécialisé GSMArena, qui se base en l’occurrence sur les registres de la CCC. L’organisme de certification chinois a vu passer le prochain smartphone de Xiaomi, ce qui nous permet donc de découvrir sa capacité en matière de recharge.

Les plus attentifs l’auront certainement déjà compris à ce stade, le Xiaomi 14 Pro resterait donc limité à une charge rapide 120 W. Il y a peu, on apprenait néanmoins que la version « non Pro » du Xiaomi 14 disposerait pour sa part d’une recharge 90 W, ce qui constituerait une montée en gamme par rapport au Xiaomi 13 puisqu’il se contentait de 67 watts seulement.

Xiaomi 14 Pro : un lancement qui approche à grands pas

Quoi qu’il en soit, ces informations confirment les rumeurs relayées il y a quelques semaines par le leaker Digital Chat Station. Et puisque le Xiaomi 14 Pro a été soumis à l’organisme de certification chinois, il est désormais clair que les dernières étapes réglementaires avant son lancement sont en passe d’être franchies.

C’est cohérent, car l’appareil est censé être annoncé en Chine début novembre (probablement avant le 11 novembre, date d’un gros évènement commercial sur le marché chinois). Il s’agira d’ailleurs d’un des tout premiers smartphones du marché à embarquer un Snapdragon 8 Gen 3, qui doit être présenté par Qualcomm le 24 octobre prochain.

Pour rappel, le Snapdragon 8 Gen 3 profiterait d’une configuration « 1+5+2 », regroupant un cœur très hautes performances Cortex-X4, cinq cœurs Cortex-A720 et deux cœurs à haute efficacité énergétique Cortex-A520. On y trouverait en outre d’une partie GPU Adreno 750 plus performant.

Le Xiaomi 14 Pro, pour sa part, devrait alimenter ce nouveau SoC avec une batterie de 5 000 mAh… mais nul doute que nous en apprendrons plus sur l’appareil dans les prochaines semaines.