Xiaomi Mix Flip : la piste du smartphone pliant à clapet à petit prix

Xiaomi serait le prochain fabricant à s'embarquer sur le marché des smartphones pliants à claper. Avec les essais de Motorola ou Oppo, mais aussi et surtout les Galaxy Z Flip de Samsung, un Xiaomi Mix Flip poindrait à l'horizon.

L’arrivée des écrans pliants sur smartphone a fait émerger deux formats d’appareils. D’un côté, les smartphones pliants au format livre comme les Galaxy Z Fold de Samsung, et de l’autre les smartphones à clapet, comme la gamme Galaxy Z Flip du constructeur.

Les autres constructeurs adoptent petit à petit ces formats pour créer leurs propres gammes de smartphones pliants. OnePlus l’a récemment fait avec brio avec le OnePlus Open sur le format livre, alors que Motorola nous a impressionnés avec son Razr 40 Ultra en début d’année.

Cette fois, c’est un plus gros concurrent qui serait à l’horizon pour Samsung, le numéro 3 du secteur Xiaomi.

Un Xiaomi Mix Flip dans les cartons ?

Deux pistes dessinent l’idée d’un futur smartphone pliable à clapet chez Xiaomi. Tout d’abord le compte Digital chatting station sur Weibo, bien connue des indiscrétions sur le fabricant chinois. D’après le compte, Xiaomi travaillerait bien sur un smartphone adoptant ce design, avec un écran pliant vertical où la pliure serait en goutte d’eau, pour mieux la dissimuler quand l’écran est déplié.

Ce n’est pas tout, d’après le média Ithome, un smartphone à clapet Xiaomi est apparu dans la base de données des identifiants IMEI. On peut y lire la mention d’un Xiaomi Mix Flip. On a aussi le droit à un schéma du design par GSMChina.

On voit que l’écran externe du smartphone serait assez large et que le téléphone proposerait trois appareils photo au dos. À l’avant, les bordures autour de l’écran seraient parfaitement équilibrées. L’écran pliant intégrerait aussi l’appareil photo frontal dans une bulle.

Sortira-t-il en France ?

Jusqu’à présent, tous les smartphones pliants de Xiaomi sont restés bloqués en Chine. La marque n’a jamais commercialisé l’un de ces produits en France. D’après les rumeurs, cela pourrait changer avec le Xiaomi Mix Fold 4 attendu pour 2024. Un smartphone pliant à clapet étant plus simple à produire à grande échelle, on espère que la commercialisation est aussi prévue pour la France.

On espère aussi que le smartphone sera proposé à un tarif attractif. Cela reste la spécialité de Xiaomi, et le marché des smartphones pliants aurait bien besoin de devenir plus accessible.