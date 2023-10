MIX Fold 4 : Xiaomi mettrait fin à la plus grande frustration

Xiaomi se déciderait enfin à tenter l'aventure du smartphone pliant à l'échelle mondiale. Le Xiaomi MIX Fold 4 pourrait être son premier modèle à sortir des frontières de Chine.

Maintenant que le OnePlus Open et le Honor Magic Vs ont rejoint Samsung et son Galaxy Z Fold 5 sur le marché des pliants au format livre en France, d’autres acteurs se font de plus en plus attendre. On pense bien sûr à Apple, mais aussi à Xiaomi.

Avec son statut de 3ᵉ vendeur de smartphones en France, la marque chinoise a déjà trois générations de pliants dans les pattes, mais aucun n’est parvenu jusqu’à chez nous. Il s’agit pourtant de modèles que nous avons trouvé plutôt impressionnants en prise en main.

D’après GSMChina (via Gizmochina), le Xiaomi MIX Fold 4 pourrait enfin permettre à Xiaomi de s’aventurer hors de Chine avec un pliant. Le site chinois n’est pas encore une source fiable ayant prouvé la véracité de ses informations à plusieurs reprises, il faut donc garder une once de prudence à l’égard de ces informations.

Deux modèles pour partir à la conquête du marché mondial

Selon eux, le Xiaomi MIX Fold 4 a été repéré dans la base de donnée GSMA IMEI, et plus particulièrement, deux modèles de MIX Fold 4 seraient sur les rangs. Le premier porterait le numéro de modèle suivant 2405CPX3DC s’achevant par un C, censé indiquer un lancement uniquement chinois. Le second, en revanche, porterait le numéro 2405CPX3DG, terminé ce coup-ci par un G, pour lancement global.

La publication s’avance en conjectures et considère que le début du numéro de modèle, 2405, indiquerait une date, à savoir mai 2024. Cela reste à prouver. Rappelons que le MIX Fold 3 avait été officialisé le 14 août 2023, une sortie en mai 2024 serait donc très avancée.

D’après les rumeurs, le Xiaomi MIX Fold 4 intègrerait le Snapdragon 8 Gen 3. La firme chinoise serait aussi en train de travailler à une nouvelle gamme de pliants, ce coup-ci au format clapet.