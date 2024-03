Xiaomi Mix Fold 4 : le smartphone pliant qui pourrait secouer le marché

Attendu plus tard cette année, le Xiaomi MIX Fold 4 pourrait à lui seul faire bouger les lignes sur le marché des smartphones pliants. L'appareil miserait notamment sur un nouveau design, mais aussi sur une fiche technique sans faille, regroupant entre autres 1 To de stockage et une liaison satellitaire bidirectionnelle.

Le meilleur, rien que le meilleur, et si possible en faisant de l’ombre à Samsung. C’est ce que Xiaomi voudrait pour son futur Mix Fold 4, qui pourrait bien faire avancer le marché des smartphones pliants sur plusieurs points. Attendu plus tard cette année, l’appareil profiterait d’une fiche technique de haut vol, mais aussi de quelques particularités suffisantes, à première vue, pour le placer devant la concurrence. Et cerise sur le gâteau… il semble que ce Mix Fold 4 sera distribué ailleurs qu’en Chine. Il s’agirait alors d’une grande première pour cette gamme, qui n’a pour l’instant jamais été commercialisée ailleurs que sur les terres de Xiaomi.

Dans le détail, on apprend que la marque miserait sur un nouveau design pour son Mix Fold 4. L’appareil profiterait notamment d’une meilleure charnière, capable de rendre beaucoup moins visible la pliure au centre de l’écran. On y trouverait aussi un châssis plus solide.

Un monstre de puissance aux ambitions cosmiques ?

Sous le capot, le Xiaomi Mix Fold 4 conjuguerait un Snapdragon 8 Gen 3 à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. L’ensemble serait alimenté par une batterie de 5 000 mAh supportant la recharge filaire 100 W. Pour comparaison, l’actuel Mix Fold 3 se « contente » d’une capacité de 4 800 mAh avec recharge 67 W.

Sur le plan photo, le smartphone embarquerait cette fois une caméra principale grand-angle de 50 Mpx, et potentiellement un nouveau zoom en périscope pour remplacer l’actuel capteur de 10 Mpx avec zoom x5. Ce nouveau module offrirait une meilleure résolution, mais aussi un grossissement plus important sans qu’on en sache beaucoup plus dans l’immédiat.

D’après certaines sources, le Mix Fold 4 pourrait enfin compter sur une résistance à l’eau, ainsi que sur une connexion satellitaire bidirectionnelle. Cela lui permettrait de prendre de l’avance sur la concurrence, et notamment sur celle de Samsung en la matière.

Reste à savoir si Xiaomi commercialisera bien ce nouveau produit ailleurs qu’en Chine, avec l’ensemble de ses nouveautés… ou si l’appareil conservera à l’inverse quelques fonctions exclusives au marché chinois. Réponse dans quelques mois.