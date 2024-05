La fin du reigne des AirPods sur les écouteurs sans fil : Xiaomi en embuscade

Les AirPods d'Apple ont longtemps été la référence en matière d'écouteurs sans fil. Mais aujourd'hui, la concurrence se fait de plus en plus pressante et Apple perd peu à peu sa place de leader.

Depuis quelques années, Xiaomi est vu comme un acteur incontournable des smartphones avec sa gamme Redmi, Poco… Mais la marque chinoise est aussi très active sur le marché des écouteurs sans fil true wieless (TWS).

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Xiaomi a réussi son pari. Selon les derniers chiffres du marché mondial des écouteurs true wireless, fournis par Canalys, Xiaomi a réalisé une performance impressionnante en augmentant ses ventes de 61 % sur un an.

La marque chinoise a même réussi à dépasser Samsung pour se classer second derrière Apple.

Un marché qui bouge beaucoup

Mais Xiaomi n’est pas le seul constructeur à vouloir prendre la place des AirPods. D’autres marques comme Huawei ou boAt sont également en embuscade. Sur certains marchés, comme l’Afrique, des marques locales comme le groupe Transsion ont pris le lead, tandis que Xiaomi domine l’Europe de l’Est.

Source : Canalys

On attend des nouveautés AirPods pour 2024, est-ce que ça suffira à inverser la tendance ? Pas sûr, Apple ne jouera pas sur le positionnement préféré de Xiaomi : celui du prix.

